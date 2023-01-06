Де Хеа пропустил мяч между ног перед голом «Эвертона». Коуди добил его практически с линии ворот

Вратарь Давид Де Хеа допустил ошибку в эпизоде с голом «Эвертона».

« » принимает мерсисайдский клуб в матче третьего раунда Кубка Англии.

Манкунианцы повели на четвертой минуте после гола Антони, но «ирискам» удалось сравнять счет спустя десять минут – забил .

В этом эпизоде после удара Нила Мопе мяч прошел между ног вратаря «Манчестер Юнайтед» , отскочил от него, а Коуди оказался первым на добивании, протолкнув мяч в сетку практически с линии ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».

Фото: кадр из трансляции