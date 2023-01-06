Де Хеа пропустил мяч между ног перед голом «Эвертона». Коуди добил его практически с линии ворот

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Кубок Англии фото Давид Де Хеа Конор Коуди Футбол

Вратарь Давид Де Хеа допустил ошибку в эпизоде с голом «Эвертона».

«Манчестер Юнайтед» принимает мерсисайдский клуб в матче третьего раунда Кубка Англии.

Манкунианцы повели на четвертой минуте после гола Антони, но «ирискам» удалось сравнять счет спустя десять минут – забил Конор Коуди.

В этом эпизоде после удара Нила Мопе мяч прошел между ног вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, отскочил от него, а Коуди оказался первым на добивании, протолкнув мяч в сетку практически с линии ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».

Фото: кадр из трансляции

42 комментария

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Высокий мальчишка
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Ответ somebody
Имеется в виду игра в пас ногами
Конечно в этом моменте имеется ввиду игра в пас ногами
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Высокий мальчишка
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Ответить и кинуть в ЧС, ну и 🤡
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somebody
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Ответ Высокий мальчишка
Спасение ногами как раз его очень сильная сторона
Имеется в виду игра в пас ногами
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TravenS
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Ответ Высокий мальчишка
В чем ответ то?
Вроде высокий, а очевидные вещи не видишь, ответ на поверхности
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Verhovn
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Ответ Stannis_Baratheon
Тер Штеген и Куртуа хуже де Хеи? Чё ты там там куришь, завязывай.
Куртуа, хоть и из Реала, но по мне так он на уровне топ-3. После ЧМ лучший Буну, потом Эми Мартинес...
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Stannis_Baratheon
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Ответ Алексий Бяконт
Хуже него только Дер Штанген и Куртуазный
Тер Штеген и Куртуа хуже де Хеи? Чё ты там там куришь, завязывай.
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rcbkz6mrtd
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Бывает что уж
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Verhovn
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В нашей лиге такой есть, причем на постоянной основе в домик получает. И ничего в сборную вызывается. Имён называть не хочу, все знают.
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mj23.net
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Пересмотрел. Неправильно занял позицию. Он вообще не ожидал, что мяч пойдет ему в левую ногу. Удар получился неприятным с подкруткой внутрь. Опорная была другая нога. И видимо из-за того, что оперся о штангу еще телом, не смог нормально эту ногу у штанги выбросить на мяч и отбил себе же в другую ногу)
ДДХ любит Эвертон
https://www.youtube.com/watch?v=7vjek512bD0
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Verhovn
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Да ладно, бывает 🤣
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Высокий мальчишка
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Ответ mj23.net
ДДХ после отличных матчей сотворил настоящий ляп-шедевр. Даже тяжело объяснить, что случилось) Можно объяснить только тем, что он неправильно оперся о штангу, как-то коряво распределив вес.
Да все просто
Внезапный удар с подкруткой
Потеря концентрации и все
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Street Fighter
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Конкретно Коуди своё вернул уже в виде автогола)
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Высокий мальчишка
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Ответ TravenS
"А почему не взяли де хеа на чм?" — каждый второй писал) ну, вот ответ)
В чем ответ то?
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Высокий мальчишка
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Ответ Барыга блинами
ДДХ как и все люди может время от времени «косячить», и игра ногами не самая сильная его сторона - все так. Однако ниже определенной планки он не падает никогда, и эта планка достаточно высока.
Спасение ногами как раз его очень сильная сторона
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Водяра
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Акинфеев испанский
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PsichoEscape
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Это у мани в днк. Бартез тоже между ног пропускал.
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Алексий Бяконт
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Ответ MachineGunKelly
Давид один самых дырявых среди топ-вратарей ))
Хуже него только Дер Штанген и Куртуазный
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Nina Hagen
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чмобик)
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TravenS
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"А почему не взяли де хеа на чм?" — каждый второй писал) ну, вот ответ)
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Растиньяк
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ДырХеа убил себе карьеру когда не перешел в Реал
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Алексей Ненахов
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У всех лучших клиперов были курьезные голы , не стоит на такое внимание заострять
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MoRo
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Ответ Барыга блинами
ДДХ как и все люди может время от времени «косячить», и игра ногами не самая сильная его сторона - все так. Однако ниже определенной планки он не падает никогда, и эта планка достаточно высока.
чм18 провалил, разве не упал ниже планки?
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Eden Hazard
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У него по 10 сэйвов из девяток на аждый такой пропущенный. Но в главных именно очко-гол и ржач. А по сути, если представить Юнайтед за последние 10 лет с деХеа и без, там совсем другие результаты были бы.
+9
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mj23.net
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ДДХ после отличных матчей сотворил настоящий ляп-шедевр. Даже тяжело объяснить, что случилось) Можно объяснить только тем, что он неправильно оперся о штангу, как-то коряво распределив вес.
+1
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Руслан Бекух
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Парень косячит периодически. Но сколько раз он выручал и выручает команду? А этот эпизод - всего лишь каприз художника, не более...
+8
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+8
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