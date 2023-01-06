Де Хеа пропустил мяч между ног перед голом «Эвертона». Коуди добил его практически с линии ворот
Вратарь Давид Де Хеа допустил ошибку в эпизоде с голом «Эвертона».
«Манчестер Юнайтед» принимает мерсисайдский клуб в матче третьего раунда Кубка Англии.
Манкунианцы повели на четвертой минуте после гола Антони, но «ирискам» удалось сравнять счет спустя десять минут – забил Конор Коуди.
В этом эпизоде после удара Нила Мопе мяч прошел между ног вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, отскочил от него, а Коуди оказался первым на добивании, протолкнув мяч в сетку практически с линии ворот.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
Фото: кадр из трансляции
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https://www.youtube.com/watch?v=7vjek512bD0
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