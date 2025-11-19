Руни о лучших игроках сезона АПЛ: «Семеньо, Мбемо и Дьокереш. Работоспособность Виктора, решительность, умение придержать мяч – на хорошем уровне. «Арсенал» нуждался в нем»

Руни не включил Эрлинга Холанда в список лучших игроков сезона АПЛ.

Уэйн Руни назвал лучших футболистов текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Экс-форварда «Манчестер Юнайтед» попросили выбрать трех лучших игроков.

«Семеньо . Думаю, он великолепно играет за «Борнмут » и сохранил ту форму, которая была у него в прошлом сезоне.

Также я бы назвал Бриана Мбемо. Он очень хорошо выступает за «Манчестер Юнайтед », хотя начало сезона выдалось сложным. Думаю, он действительно хорош.

Третьим я бы, пожалуй, выбрал Виктора Дьокереша . «Арсенал» несколько лет нуждался в «девятке», и вот приехал Дьокереш. Его работоспособность, решительность, умение придержать мяч – на хорошем уровне, и он забил не один гол.

Такова моя тройка», – сказал Руни в эфире Amazon Prime Video.