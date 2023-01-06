Рэшфорд набрал 6 (4+2) очков в последних пяти матчах за «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд продолжает полезно выступать за «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб играет против «Эвертона» (1:1, первый тайм) в матче третьего раунда Кубка Англии.

На четвертой минуте «Ман Юнайтед» открыл счет – Антони отличился с передачи Рэшфорда.

Англичанин записал на свой счет результативное действие в пятом матче подряд. На этом промежутке он забил четыре мяча и сделал два голевых паса.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».

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6 комментариев

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Sultan Abdulazizov
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Ответ GaSaN
Будущее МЮ
Слышу это года 4 наверно. Тем временем ему пошел 26й год
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GuruFutbola
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Ответ Temp LC
Какая же у тебя зависимость Роналду
Ты кто
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Temp LC
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Ответ GuruFutbola
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Какая же у тебя зависимость Роналду
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GuruFutbola
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oborit
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Маркус, ждём сегодня ещё результативных действий от тебя.
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GaSaN
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Будущее МЮ
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