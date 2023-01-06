Рэшфорд набрал 6 (4+2) очков в последних пяти матчах за «Манчестер Юнайтед»
Маркус Рэшфорд продолжает полезно выступать за «Манчестер Юнайтед».
Манкунианский клуб играет против «Эвертона» (1:1, первый тайм) в матче третьего раунда Кубка Англии.
На четвертой минуте «Ман Юнайтед» открыл счет – Антони отличился с передачи Рэшфорда.
Англичанин записал на свой счет результативное действие в пятом матче подряд. На этом промежутке он забил четыре мяча и сделал два голевых паса.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
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