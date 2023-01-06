«Чеферин не критикует Россию. Представьте поляка или англичанина. 53 из 55 стран Европы нам не дружественные». Колосков о президенте УЕФА
Вячеслав Колосков считает Александера Чеферина хорошим президентом УЕФА для России.
Действующий глава организации – единственный кандидат на предстоящих выборах.
«Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. Хочу сказать, что от человека, который на этой должности, очень многое зависит.
Президент формирует мнение исполкома и руководит им. Он в курсе того, что происходит в каждой футбольной национальной ассоциации. Для нас лучше всего, чтобы Чеферин был президентом.
Александер занимает очень взвешенную и прагматичную позицию. Он ни разу не выступил и, думаю, не выступит с критикой в сторону России и РФС.
Чеферин следует здравому смыслу, поэтому не придумывает никаких новых санкций. Они с ФИФА отстранили нас от международных соревнований, не назвав сроки. И на этом все закончилось.
Если бы на месте Чеферина был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже. Из 55 европейских стран 53 нам не дружественные.
Представьте, что кандидатом на пост президента УЕФА был бы поляк, голландец, француз или, еще хуже, англичанин. Слава богу, что Чеферин остался», – сказал почетный президент РФС.
(сарказм)
Человек разбрасывает листовки на Красной площади. КГБ хватает его, смотрит на листовки - а там чистый лист с обеих сторон.
– Что же ты пустые листы разбрасываешь?!!
– А что писать, и так всё понятно!
Судя по плюсам, вас таких много
Батька хитропопый, понимает что Беларусь это буфер между Россией и НАТО, и успешно этим пользуется, получая кучу скидок по сырью.
Не дружественные страны,иноагенты,режимы и тд
Просто дичь🤦🏻♂️
Спортс уже столько раз подставлял юзеров заголовками, но они всё так же не читают новость, а реагируют на заголовок)
Благодаря банкирам )))