«Чеферин не критикует Россию. Представьте поляка или англичанина. 53 из 55 стран Европы нам не дружественные». Колосков о президенте УЕФА

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Вячеслав Колосков Политика Александер Чеферин Футбол

Вячеслав Колосков считает Александера Чеферина хорошим президентом УЕФА для России.

Действующий глава организации – единственный кандидат на предстоящих выборах.

«Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. Хочу сказать, что от человека, который на этой должности, очень многое зависит.

Президент формирует мнение исполкома и руководит им. Он в курсе того, что происходит в каждой футбольной национальной ассоциации. Для нас лучше всего, чтобы Чеферин был президентом.

Александер занимает очень взвешенную и прагматичную позицию. Он ни разу не выступил и, думаю, не выступит с критикой в сторону России и РФС.

Чеферин следует здравому смыслу, поэтому не придумывает никаких новых санкций. Они с ФИФА отстранили нас от международных соревнований, не назвав сроки. И на этом все закончилось.

Если бы на месте Чеферина был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже. Из 55 европейских стран 53 нам не дружественные.

Представьте, что кандидатом на пост президента УЕФА был бы поляк, голландец, француз или, еще хуже, англичанин. Слава богу, что Чеферин остался», – сказал почетный президент РФС.

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32 комментария

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Игорь Новиков
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Ответ damondiamond
Ну вообще очень показательные цифры насколько хороша политика страны)
Да вы что. Просто все злые и завидуют великой России!!

(сарказм)
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Marat_NJL
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Ответ AndrewNikitin
Больше всего вымораживает как они устами власти разговаривают Не дружественные страны,иноагенты,режимы и тд Просто дичь🤦🏻‍♂️
Что ты хотел от подстилок?) Они сначала совки, потом демократы, потом.. Он еще доживет лет до 95, и через 10 лет будет ходить по совещаниям и сокрушаться "как же нас всех обманули! Мы-то ничего и не знали".
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ОттоДракула
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Нам это кому? Мне ни одни поляк или англичанин в жизни ничего плохого не сделал.
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damondiamond
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Ну вообще очень показательные цифры насколько хороша политика страны)
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Marat_NJL
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Ответ Назар Игорь
Получается две страны наши друзья. Ну Сербия ладно, историческое многовековое родство религий, а вторая какая же?
Сербия - да, эти впечатляющие товарищеские матчи между сборными России и Сербии в период нашего бана..)
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Shibosan
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Видимо что-то случилось.
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александр смирнов
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Ответ Фёдор Кузнецов
Беларусь
Венгрия. Беларусь они за самостоятельную страну не считают
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Уэмбли Стедиум
И кто же из (--2) стран в дружественных отношениях с Рассеей
Ты шо, это Сербия и Беларусь 🤣
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Пилипенко Дмитрий
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Позиция Чеферина:

Человек разбрасывает листовки на Красной площади. КГБ хватает его, смотрит на листовки - а там чистый лист с обеих сторон.
– Что же ты пустые листы разбрасываешь?!!
– А что писать, и так всё понятно!
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5rnk2r9wwp
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Ответ Asdf Qwerty
"55 из 53" Деду больше не наливать
Ещё один недалекий, который читает лишь заголовки и идёт за плюсиками в комменты.

Судя по плюсам, вас таких много
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Пилипенко Дмитрий
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Наверное что то случилось ? Все таки что то произошло ?
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Уэмбли Стедиум
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И кто же из (--2) стран в дружественных отношениях с Рассеей
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Назар Игорь
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Ответ Фёдор Кузнецов
Беларусь
У Беларуси к России любовь с интересом (слова Глеба Жеглова) .
Батька хитропопый, понимает что Беларусь это буфер между Россией и НАТО, и успешно этим пользуется, получая кучу скидок по сырью.
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stewiegriffin2
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Ответ Ллб
Если прочитать текст новости, а не только заголовок, то там будет " Из 55 европейских стран 53 нам не дружественные". Что не так? Спортс уже столько раз подставлял юзеров заголовками, но они всё так же не читают новость, а реагируют на заголовок)
Может дед сиронизировал кто знает. Типа 146%
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stewiegriffin2
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Ответ AndrewNikitin
Больше всего вымораживает как они устами власти разговаривают Не дружественные страны,иноагенты,режимы и тд Просто дичь🤦🏻‍♂️
Совки 90 летние, что ты от них ждёшь.
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Alek88
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вот веть фошизды
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Болельщик Биатлона
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Ответ Asdf Qwerty
"55 из 53" Деду больше не наливать
Вот мы и узнаем по кол-ву плюсов, кто читает только заголовок и идёт в комменты блистать наблюдательностью и остроумием
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AndrewNikitin
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Больше всего вымораживает как они устами власти разговаривают
Не дружественные страны,иноагенты,режимы и тд
Просто дичь🤦🏻‍♂️
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vodnik.arh
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Уроки математики со sports.ru
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Вадим flanec
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Ответ Назар Игорь
Получается две страны наши друзья. Ну Сербия ладно, историческое многовековое родство религий, а вторая какая же?
Вы прям заблудились, не в трёх, а даже в двух соснах.
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Ллб
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Ответ Asdf Qwerty
"55 из 53" Деду больше не наливать
Если прочитать текст новости, а не только заголовок, то там будет " Из 55 европейских стран 53 нам не дружественные". Что не так?
Спортс уже столько раз подставлял юзеров заголовками, но они всё так же не читают новость, а реагируют на заголовок)
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Вадим flanec
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Ответ Marcus-light
Но это ж не от национальности зависит
По идее должно быть так. Но получается, немец Бах и француз Тардиф те ещё демагоги.
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OldRedWhite
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Ответ Назар Игорь
Получается две страны наши друзья. Ну Сербия ладно, историческое многовековое родство религий, а вторая какая же?
Лихтенштейн !
Благодаря банкирам )))
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Назар Игорь
Получается две страны наши друзья. Ну Сербия ладно, историческое многовековое родство религий, а вторая какая же?
Беларусь
+5
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Вадим flanec
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Ответ Asdf Qwerty
"55 из 53" Деду больше не наливать
Дед то как раз верно сказал: 53 из 55. А уж что спортс в заглавии новости написал, то вопрос к редакторам и корректорам сайта.
+24
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