«Чеферин не критикует Россию. Представьте поляка или англичанина. 53 из 55 стран Европы нам не дружественные». Колосков о президенте УЕФА

считает хорошим президентом УЕФА для России.

Действующий глава организации – единственный кандидат на предстоящих выборах.

«Чеферина переизбрали на пост президента . Хочу сказать, что от человека, который на этой должности, очень многое зависит.

Президент формирует мнение исполкома и руководит им. Он в курсе того, что происходит в каждой футбольной национальной ассоциации. Для нас лучше всего, чтобы Чеферин был президентом.

Александер занимает очень взвешенную и прагматичную позицию. Он ни разу не выступил и, думаю, не выступит с критикой в сторону России и РФС.

Чеферин следует здравому смыслу, поэтому не придумывает никаких новых санкций. Они с отстранили нас от международных соревнований, не назвав сроки. И на этом все закончилось.

Если бы на месте Чеферина был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже. Из 55 европейских стран 53 нам не дружественные.

Представьте, что кандидатом на пост президента УЕФА был бы поляк, голландец, француз или, еще хуже, англичанин. Слава богу, что Чеферин остался», – сказал почетный президент РФС.