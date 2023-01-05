Кубок мира. Спринт. Долль стартует 2-м, Самуэльссон – 14-м, Фийон-Майе – 21-м, Лагрейд – 29-м, Йоханнес Бо – 31-м, Жаклен – 37-м, Тарьей Бо – 41-м

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6 января на этапе Кубка мира в словенской Поклюке пройдет мужской спринт. 

Кубок мира по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Спринт

Мужчины 

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports. 

Старт-лист

2. Бенедикт Долль (Германия)...

5. Фабьен Клод (Франция)...

9. Яков Фак (Словения)...

11. Михал Крчмарж (Чехия)...

14. Себастьян Самуэльссон (Швеция)...

21. Кентен Фийон-Майе (Франция)...

25. Мартин Понсилуома (Швеция)

26. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

29. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

31. Йоханнес Бо (Норвегия)...

34. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)...

37. Эмильен Жаклен (Франция)...

41. Тарьей Бо (Норвегия)...

43. Филип Андерсен (Норвегия)...

47. Йоханнес Дале (Норвегия)...

78. Йоханнес Кюн (Германия)

Дата проведения
6 января, 16.20
Онлайн гонки

Этап 4, Поклюка, Словения. Спринт

Стартовый лист

1  Феликс Ляйтнер
2  Бенедикт Долль
3  Рене Захна
4  Владимир Илиев
5  Фабьен Клод
6  Андржей Нендза-Кубинец
7  Никлас Хартвег
8  Михал Шима
9  Яков Фак
10  Кресимир Црнкович
11  Михал Крчмарж
12  Кэмпбелл Райт
13  Микито Татидзаки
14  Себастьян Самуэльссон
15  Алекс Цисар
16  Давид Цобель
17  Витаутас Строля
18  Олли Хииденсало
19  Йеспер Нелин
20  Якуб Штвртецки
21  Кентен Фийон-Майе
22  Томмазо Джакомель
23  Флоран Клод
24  Себастьян Штальдер
25  Мартин Понсилуома
26  Тимофей Лапшин
27  Роман Реес
28  Шон Доэрти
29  Стурла Хольм Лагрейд
30  Дмитрий Шамаев
31  Йоханнес Бо
32  Богдан Цымбал
33  Андрей Расторгуев
34  Ветле Шостад Кристиансен
35  Тарас Лесюк
36  Павел Магазеев
37  Эмильен Жаклен
38  Миха Довжан
39  Антонин Гигонна
40  Дидье Бьона
41  Тарьей Бо
42  Артем Тищенко
43  Филип Андерсен
44  Джейк Браун
45  Тьерри Ланже
46  Ренарс Биркенталс
47  Йоханнес Дале
48  Серафин Вистнер
49  Пеппе Фемлинг
50  Адам Вацлавик
51  Георге Бута
52  Давид Коматц
53  Якко Олави Ранта
54  Юстус Штрелов
55  Александр Патриюк
56  Благой Тодев
57  Симон Эдер
58  Сергей Сирик
59  Жереми Финелло
60  Марчин Завол
61  Йонаш Маречек
62  Эмильен Клод
63  Михаил Усов
64  Томас Каукенас
65  Туомас Харьюла
66  Руслан Ткаленко
67  Кароль Домбровски
68  Иван Дарин
69  Эмиль Нюквист
70  Георг Мариан Колтеа
71  Пол Шоммер
72  Роберт Хелдна
73  Патрик Браунхофер
74  Томаш Скленарик
75  Матия Легович
76  Ловро Планко
77  Дюджин Чхои
78  Йоханнес Кюн
79  Филипп Хорн
80  Хейкки Лайтинен
81  Давид Цингерле
82  Антон Видмар
83  Максим Фомин
84  Кирилл Бауэр
85  Антон Дудченко
86  Дамьян Чеснек
87  Антон Синапов
88  Малте Стефанссон
89  Харальд Леммерер
90  Оскар Ломбардо
91  Гжегож Гузик
92  Туудор Палм
93  Вацлав Червенка

1 комментарий

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Прямые трансляции не только на Eurovision Sport, 99 процентов стран Европы показывают Кубок Мира по биатлону.
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