Кубок мира. Спринт. Долль стартует 2-м, Самуэльссон – 14-м, Фийон-Майе – 21-м, Лагрейд – 29-м, Йоханнес Бо – 31-м, Жаклен – 37-м, Тарьей Бо – 41-м

6 января на этапе Кубка мира в словенской Поклюке пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Спринт

Мужчины

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Старт-лист

2. Бенедикт Долль (Германия)...

5. Фабьен Клод (Франция)...

9. Яков Фак (Словения)...

11. Михал Крчмарж (Чехия)...

14. Себастьян Самуэльссон (Швеция)...

21. Кентен Фийон-Майе (Франция)...

25. Мартин Понсилуома (Швеция)

26. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

29. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

31. Йоханнес Бо (Норвегия)...

34. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)...

37. Эмильен Жаклен (Франция)...

41. Тарьей Бо (Норвегия)...

43. Филип Андерсен (Норвегия)...

47. Йоханнес Дале (Норвегия)...

78. Йоханнес Кюн (Германия)

Дата проведения 6 января, 16.20

Стартовый лист