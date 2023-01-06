НБА. «Денвер» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
Лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей арене «Кливленд». Одержавшие три победы подряд «Лейкерс» встретятся дома с «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 7 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 7 января, 05.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 7 января, 06.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 7 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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