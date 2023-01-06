НБА. «Денвер» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Атлантой» и другие матчи

Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Детройт Индиана Клипперс Лейкерс Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

Лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей арене «Кливленд». Одержавшие три победы подряд «Лейкерс» встретятся дома с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Портленд
Дата проведения
7 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Нью-Йорк
Дата проведения
7 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Чикаго
Дата проведения
7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Вашингтон
Дата проведения
7 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Милуоки – Шарлотт
Дата проведения
7 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Детройт
Дата проведения
7 января, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Бруклин
Дата проведения
7 января, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Денвер – Кливленд
Дата проведения
7 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Клипперс
Дата проведения
7 января, 05.00, «Target Center»
Онлайн матча

Финикс – Майами
Дата проведения
7 января, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Атланта
Дата проведения
7 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит

Благодаря саундтреку «NBA Live 2003» вспоминают 20 лет спустя. Платиновый статус обеспечили революционный маркетинг и лейбл Jay-Z

10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: величие Карри и «Голден Стэйт», монументальная летопись драфтов НБА

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Ермаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Мой опыт показывает, что GTD у домашних команд означает, что игроки будут играть, за редким исключением.
Ривз с подколенным. Пропустит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здоровье Энтони Дэвиса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Вадим Ермаков
Вроде митчелл сегодня не играет. У лал тоже gtd ривз, расс, леброн
Мой опыт показывает, что GTD у домашних команд означает, что игроки будут играть, за редким исключением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здоровье Энтони Дэвиса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Вадим Ермаков
Вроде митчелл сегодня не играет. У лал тоже gtd ривз, расс, леброн
Митчелл не играет, Гарланд GTD. Тяжело будет Кавалеристам что-либо противопоставить Самородкам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Ермаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Light Yagami
Крайние 2 вывески – топ! 🔥 Надеюсь, Леброн сыграет. "Наггец-кэвз" тоже надо будет глянуть.
Вроде митчелл сегодня не играет. У лал тоже gtd ривз, расс, леброн
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Light Yagami
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Крайние 2 вывески – топ! 🔥 Надеюсь, Леброн сыграет. "Наггец-кэвз" тоже надо будет глянуть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ryan T.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За "Портленд"! 🔴⚫
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий