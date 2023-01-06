НБА. «Денвер» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

Лидер Западной конференции « » примет на своей арене « ». Одержавшие три победы подряд « » встретятся дома с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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