ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске на следующем конгрессе

Президент ИИХФ высказался касательно проведения МЧМ в России.

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России была отстранена от участия в турнире.

«Можем ли мы играть в безопасной среде? Турнир должен был пройти в Новосибирске.

Можем ли мы играть в Новосибирске? [Обеспечить] безопасность болельщиков, игроков, персонала? Было ли это возможно? Это не было возможно», – приводит слова Люка Тардифа журналист Скотт Уилер в твиттере.

Президент ИИХФ добавил, что конгресс решит на следующей встрече, возможно ли снова организовать проведение турнира в России.