ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске на следующем конгрессе

Теги ИИХФ молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ высказался касательно проведения МЧМ в России.

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России была отстранена от участия в турнире.

«Можем ли мы играть в безопасной среде? Турнир должен был пройти в Новосибирске.

Можем ли мы играть в Новосибирске? [Обеспечить] безопасность болельщиков, игроков, персонала? Было ли это возможно? Это не было возможно», – приводит слова Люка Тардифа журналист Скотт Уилер в твиттере.

Президент ИИХФ добавил, что конгресс решит на следующей встрече, возможно ли снова организовать проведение турнира в России.

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16 комментариев

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Vadim Medvedev
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Ответ michurin
Очередная морковка-дразнилка. Хватит на что-то надеятся. Пока не победим ничего не будет.
а кто именно и кого у вас побеждать собрался?
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Призрачный Го
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Новосибирск бомбят ежедневно, какая уж тут безопасность. А иностранных туристов хватают на улицах и волокут в военкоматы, подписывать контракты с Вагнером.
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Nissan 0123
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Ответ Александр Невский
Какой Новосибирск там арена заморожена и не строиться , только в Омске будет чемпионат по хоккею. Ни когда больше вслух не говорите слово Новосибирск.
Новосибирск
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Booligan
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Ответ Niko [Ars]
Какой кошмар... Врачи спасли ?
Судя по всему нет
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Пилипенко Дмитрий
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Провели бы, там играли U20, U21, U18 и все россияне 🤣🤣🤣 и без флага и гимна 🤣🤣🤣
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Александр Невский
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Какой Новосибирск там арена заморожена и не строиться , только в Омске будет чемпионат по хоккею. Ни когда больше вслух не говорите слово Новосибирск.
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Kelevra1989
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А что их безопасности там угрожает? Из города только не надо далеко отходить, чтоб медведя не встретить, а так, всё нормально
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michurin
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Очередная морковка-дразнилка. Хватит на что-то надеятся. Пока не победим ничего не будет.
+3
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Евгений Соболев
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Почти на "икс" послали!)
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Пилипенко Дмитрий
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Дать надежду, а потом ее забрать ! Молодцы !
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Maxximus
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Опасность могла случиться разве с шотландцами, решившими прогуляться в юбочке по Новосибирску в двадцатиградусный мороз 😂
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krupin82
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Не верю!
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Niko [Ars]
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Был я в Новосибирске осенью. Очень там опасно, конечно. Пельменями объелся так, что ходить два часа не мог.
Какой кошмар...
Врачи спасли ?
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MironSM84
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Звучит приятно но верится с трудом!!
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Анатолий Дмитриевич
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Был я в Новосибирске осенью. Очень там опасно, конечно. Пельменями объелся так, что ходить два часа не мог.
+28
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kulik13
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Если бы ещё группу "Лесоповал" включили вместо гимнов, вот тогда бы совсем швах настал.)
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