не дебютирует за « » в пятницу.

37-летний португалец был представлен в качестве игрока клуба во вторник и заявил, что готов дебютировать. Но на сегодняшний матч с « » Роналду не попал в заявку.

Точная причина отсутствия Криштиану неизвестна. Возможно, Роналду пропускает игру из-за двухмачтовой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».

Также была информация, что португалец не может дебютировать за «Аль-Наср» из-за лимита на легионеров.

Сообщалось, что «Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду и других новичков из-за долгов по прошлым трансферам, однако их погасили.