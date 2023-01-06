Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч с «Аль-Таи»
Криштиану Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в пятницу.
37-летний португалец был представлен в качестве игрока клуба во вторник и заявил, что готов дебютировать. Но на сегодняшний матч с «Аль-Таи» Роналду не попал в заявку.
Точная причина отсутствия Криштиану неизвестна. Возможно, Роналду пропускает игру из-за двухмачтовой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед».
Также была информация, что португалец не может дебютировать за «Аль-Наср» из-за лимита на легионеров.
Сообщалось, что «Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду и других новичков из-за долгов по прошлым трансферам, однако их погасили.
разные проблемы)
Всё-таки взяли Дзюбу???
Ну тогда понятно
А вы все футбол да футбол ...
это что еще за плавательное средство?