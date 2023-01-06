Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч с «Аль-Таи»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в пятницу.

37-летний португалец был представлен в качестве игрока клуба во вторник и заявил, что готов дебютировать. Но на сегодняшний матч с «Аль-Таи» Роналду не попал в заявку. 

Точная причина отсутствия Криштиану неизвестна. Возможно, Роналду пропускает игру из-за двухмачтовой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из «Манчестер Юнайтед». 

Также была информация, что португалец не может дебютировать за «Аль-Наср» из-за лимита на легионеров. 

Сообщалось, что «Аль-Наср» не мог зарегистрировать Роналду и других новичков из-за долгов по прошлым трансферам, однако их погасили.

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31 комментарий

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5rnk2r9wwp
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Ответ Фанат Аль-Насра
Как болельщик Аль-Насра рад видеть эту новость
Ого ) ты реально болел за него, до того как это стало мейнстримом
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Said Saidov
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Хааааааа
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casatt
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В МЮ хоть на запасе сидел...
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MikhaL
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Зря ушел. В МЮ хотя бы в запас регулярно попадал...
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гилберт
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Так Криш же не ватерполист. Можно Соболева арендовать.
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Артем Шпачук
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Ответ Игорь Климов
А кому вообще этот матч может быть интересен?!
А почему фанатам Криштиану Роналду не можно быть интересен матч с участием его команды ?
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Michael none
Самое забавное что десятки тысяч СМИ работают на освещение событий связанных с футболистом, который фактически полгода не играет в футбол. Он дает интервью, совершает переходы, но он не играет и всем пофиг, Платон был прав - есть мир идей или виртуальный мир где имена существуют сами по себе и мир вещей. Эти два мира никак не связаны. Допустим не было бы вообще никакого Роналду, а кто его в реальности видел? (ну пару тройку раз на ЧМ), а сейчас не увидит тем более , это не мешало бы все так же выходить новостям, рейтингам претендентов на ЗМ или спорам о том кто лучше Месси или Роналду.
Десятки тысяч в сми работают в России на одну идею и получается же
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Игорь Климов
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Ответ NEgr17
Он как Кокорин в Анжи в свое время
Да, и уровень у них примерно одинаковый.
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Александр Зубков
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Ответ фанат Ска хабаровска
Жду несмешных однотипных шуток от фанатов одного печально известного аргентинца
А почему печально известного? Один печально неизвестный в Хабаровске. Ска.
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Игорь Климов
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Ответ Ходор
А можно ли посмотреть матчи Аль-Наср в прямом эфире,знает кто как?
А кому вообще этот матч может быть интересен?!
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Игорь Климов
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Ответ фанат Ска хабаровска
Жду несмешных однотипных шуток от фанатов одного печально известного аргентинца
Ну, вообще-то как ты говоришь - один Аргентинец10 недавно стал Чемпионом Мира, и был признан MVP этого турнира, а один Португалец7 с треском провалился на этом ЧМ, впрочем, как и во всём этом сезоне в составе МЮ в топ-5 Европы, так что повода для шуток более чем предостаточно)
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Даниэль Алисса Алисса
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Ответ Michael none
Самое забавное что десятки тысяч СМИ работают на освещение событий связанных с футболистом, который фактически полгода не играет в футбол. Он дает интервью, совершает переходы, но он не играет и всем пофиг, Платон был прав - есть мир идей или виртуальный мир где имена существуют сами по себе и мир вещей. Эти два мира никак не связаны. Допустим не было бы вообще никакого Роналду, а кто его в реальности видел? (ну пару тройку раз на ЧМ), а сейчас не увидит тем более , это не мешало бы все так же выходить новостям, рейтингам претендентов на ЗМ или спорам о том кто лучше Месси или Роналду.
Так он из-за дисквалификации не может дебютировать
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Ходор
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А можно ли посмотреть матчи Аль-Наср в прямом эфире,знает кто как?
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Денис Танкист
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Даже в Аль Насре в состав не проходит?
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Michael none
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Самое забавное что десятки тысяч СМИ работают на освещение событий связанных с футболистом, который фактически полгода не играет в футбол. Он дает интервью, совершает переходы, но он не играет и всем пофиг, Платон был прав - есть мир идей или виртуальный мир где имена существуют сами по себе и мир вещей. Эти два мира никак не связаны. Допустим не было бы вообще никакого Роналду, а кто его в реальности видел? (ну пару тройку раз на ЧМ), а сейчас не увидит тем более , это не мешало бы все так же выходить новостям, рейтингам претендентов на ЗМ или спорам о том кто лучше Месси или Роналду.
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Игорь Климов
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Как в басне: - "По улицам слона водили" (с).
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NEgr17
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Он как Кокорин в Анжи в свое время
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Футбол_это_жизнь
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Да там есть пункт, с сегодняшнего дня все голы забитые любым игроком Пль Наср автоматически записываются на Роналду
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Va_BanK
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Правильно, его подписывали не в футбол играть а развлекать людей перед матчами
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инок
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Криш только перешёл и сразу у саудитов начались
разные проблемы)
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Фанат Аль-Насра
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Как болельщик Аль-Насра рад видеть эту новость
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Barsa! bolshe chem klub
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Не попал в состав Из за лимита легионеров???

Всё-таки взяли Дзюбу???

Ну тогда понятно
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Sabibur
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Беречь надо Кринжа. Саудиты его должны в целости и сохранности в своем золотом зоопарке показывать всем.
А вы все футбол да футбол ...
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SerJook
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"из-за двухмачтовой дисквалификации"
это что еще за плавательное средство?
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AC.Milan.Fan
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Под дождём наверное промок в 40 градусную жару, вот и психанул на шейхов 🤭😄 ...
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