«МЮ» арендовал Батленда у «Кристал Пэлас» до конца сезона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Кристал Пэлас Джек Батленд Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джека Батленда.

29-летний голкипер арендован у «Кристал Пэлас» до конца сезона.

«МЮ» подписал Батленда в связи с тем, что «Ньюкасл» отозвал из аренды Мартина Дубравку.

В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в АПЛ. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/ManUtd

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14 комментариев

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Pavlov_16
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Ответ Руслан Бекух
Помню паренька, был на слуху. Но превратился в итоге в лавочника ....
Дин Хендерсон?
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Марслан Акматалиев
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Ответ Helge
Скорее, просто его переоценили. Его чуть ли не в 18 лет в сборную стали приглашать из Шипа, потому что в Англии традиционно беда с киперами. Вот и распиарили тогда. А по факту обычный заурядный вратарь уровня аутсайдера АПЛ / середняка Чемпионшипа
Ну за Сток он провёл парочку суперсезонов в АПЛ. Потом была тяжёлая травма и вроде из-за повреждения не смог вернуть свою лучшую форму.
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Jaxongir Shodiev
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Типичный английский подающий надежды
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Руслан Бекух
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Помню паренька, был на слуху. Но превратился в итоге в лавочника ....
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AR Hongover
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Ответ Ivchev
Ну, непонятный трансфер, но удачи, что сказать...
Эрик сказал, что "Юнайтед" необходимы три опытных кипера. Поэтому Батленда и берут.

"Я очень доволен Давидом. Совершенно ясно, что он наш номер один, но всегда что-то может произойти. И вы должны быть готовы. В прошлом сезоне в "Аяксе" у меня была ситуация, когда трое вратарей оказались травмированы. И когда вы боретесь за трофеи, не хочется выставлять молодого голкипера и уничтожать свой сезон. Это то, к чему нужно быть готовым".

Действительно. Вообще ни разу не понятно. Загадка, которую не разгадать
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Helge
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Ответ Фарид Харисов
Батленд лет 5 назад был на слуху как будущий топ вратарь и надежда Англии. В итоге зачем-то остался в Стоке после вылета в Чемпионшипе, гнил там два года, потом два года сидел на лавке в Пэласе, сейчас будет сидеть на лавке в МЮ. С ним что-то случилось? Может травма? Или просто агент дурак?
Скорее, просто его переоценили. Его чуть ли не в 18 лет в сборную стали приглашать из Шипа, потому что в Англии традиционно беда с киперами. Вот и распиарили тогда. А по факту обычный заурядный вратарь уровня аутсайдера АПЛ / середняка Чемпионшипа
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psycho killer
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Не легенда фифы 23
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Under
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Ответ Ivchev
Ну, непонятный трансфер, но удачи, что сказать...
Я тоже не особо понимаю, но Тен Хаг сказал, что хочет видеть трёх опытных вратарей.
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ARIGAMI ARIGAMI
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В фифе 17 хорош был
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Фарид Харисов
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Батленд лет 5 назад был на слуху как будущий топ вратарь и надежда Англии.

В итоге зачем-то остался в Стоке после вылета в Чемпионшипе, гнил там два года, потом два года сидел на лавке в Пэласе, сейчас будет сидеть на лавке в МЮ.

С ним что-то случилось? Может травма?
Или просто агент дурак?
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Ivchev
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Ну, непонятный трансфер, но удачи, что сказать...
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ОлегГуннар
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А ведь такие надежды возлагали на него. Жаль травмы подкосили парня так сильно. Ну что ж, удачи и добро пожаловать. Надеюсь увидим пару игр с ним в кубках.
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Timofey Lyazin
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Легенда фифы 17
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error505
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Бетмен спасет МЮ, удачи!
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