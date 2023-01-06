«МЮ» арендовал Батленда у «Кристал Пэлас» до конца сезона
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джека Батленда.
29-летний голкипер арендован у «Кристал Пэлас» до конца сезона.
«МЮ» подписал Батленда в связи с тем, что «Ньюкасл» отозвал из аренды Мартина Дубравку.
В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в АПЛ. Его статистика – здесь.
Фото: twitter.com/ManUtd
"Я очень доволен Давидом. Совершенно ясно, что он наш номер один, но всегда что-то может произойти. И вы должны быть готовы. В прошлом сезоне в "Аяксе" у меня была ситуация, когда трое вратарей оказались травмированы. И когда вы боретесь за трофеи, не хочется выставлять молодого голкипера и уничтожать свой сезон. Это то, к чему нужно быть готовым".
Действительно. Вообще ни разу не понятно. Загадка, которую не разгадать
В итоге зачем-то остался в Стоке после вылета в Чемпионшипе, гнил там два года, потом два года сидел на лавке в Пэласе, сейчас будет сидеть на лавке в МЮ.
С ним что-то случилось? Может травма?
Или просто агент дурак?