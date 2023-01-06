«МЮ» арендовал Батленда у «Кристал Пэлас» до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе .

29-летний голкипер арендован у « » до конца сезона.

«МЮ» подписал Батленда в связи с тем, что «Ньюкасл» отозвал из аренды Мартина Дубравку.

В этом сезоне Джек не провел ни одного матча в . Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/ManUtd