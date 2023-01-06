«МЮ» может арендовать форварда «Аль-Насра» Абубакара. Камерунец уходит, чтобы освободить место для Роналду

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Венсан Абубакар Футбол

Венсан Абубакар уйдет в аренду из «Аль-Насра», чтобы освободить место для Криштиану Роналду.

Связано это с лимитом на легионеров, из-за которого 37-летнего португальца пока не могут заявить.

У Абубакара есть два варианта продолжения карьеры – «Манчестер Юнайтед» или «Фенербахче».

Как отмечает Okaz, английский клуб проявляет к 30-летнему форварду сборной Камеруна серьезный интерес.

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Борис Энгельгардт
4 гола за 11 игр в Саудии, прямо второй Индзаги на подходе
Лучше чем 1 гол за пол года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Я бы Абубакара на Рона не поменял)))
солдат на генералов не меняю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Halil Musaev
Знатно полируешь ботяра и ладно бы за деньги, но ты делаешь это бесплатно.
Чьих будешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мохнатый55
Плохой заголовок. Разве не лучше было бы? Манчестер Юнайтед может арендовать нападающего Аль-Наср.
с пособствия роналду!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Volgogradets
Абубакар - 2 гола на ЧМ, среди них победный Бразилии , Кринж - 1 гол с левого пенальти
понимаешь, для фанатов гол с пенальти он за два идет. плюс не засчитали гол бруну... тяжело люди переживают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Barca, Liverpool_forever
Гениальная многоходовка от МЮ. Слить токсичный балласт и забрать породистого форварда. 👏
Согласен, хорошая сделка для МЮ будет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мансур Мадаев
А у них было начало?
ну как тебе сказать... ливер с насеста скинули, хотя он на нем и не сидел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
United_LP
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот это поворот)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Весь Аль-наср будет плясать вокруг Роналду... Ну и хвалить и хвалить...
"Ну и хвалить и хвалить..."
очень,очень,очень,очень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
это эпик...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Энгельгардт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TiGra
Это будет просто лучшее, что могло произойти для МЮ) Балласт уходит в клубе, клубу приходится выгнать нормального нападающего, нормальный нападающий уходит в МЮ. При этом МЮ платит ему зп раз в 5 меньше. Какой-то анекдот.
4 гола за 11 игр в Саудии, прямо второй Индзаги на подходе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если оставить только факты. То маню меняет Рональду на какого-то Абубакара с доплатой со стороны маню, ведь за аренду придется платить. Верните Вудворта, даже при нем таких позоров не было
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
А ведь этот топ в 2022 году со своей сборной принял участие в двух крупных турнирах. На ЧМ за 3 матча в сложной группе сделал 2+1, на кубке Африки стал лучшим бомбардиром с 8 голами. Это игрок мирового уровня, и он должен играть в топ лигах, а не в Аль-Насрах!
Открою тебе страшную тайну:
Португалец7 в возврасте Абубакара был абсолютно лучшим в мире и играл в самом лучшем клубе в мире
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Флоренти́но Пéрес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отличная сделка для МЮ, протухшего Кринжа на Абубакара.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca, Liverpool_forever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гениальная многоходовка от МЮ. Слить токсичный балласт и забрать породистого форварда. 👏
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DavidRobertJosephBeckham
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очевидно, что Абу поедет в Фенер, ибо уже играл в Турции, а МЮ нужен форвард по серьезнее т.к. это второй Игало.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiGra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это будет просто лучшее, что могло произойти для МЮ)
Балласт уходит в клубе, клубу приходится выгнать нормального нападающего, нормальный нападающий уходит в МЮ.
При этом МЮ платит ему зп раз в 5 меньше.

Какой-то анекдот.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ son min
Из за кого то лавочника слили топового нападающиего:)
Он был топовым даже не в Порту , а во Франции ещё )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Темирлан Шаваев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Большой Сэми
Какая же будет история, если Абубакар занесет МЮ в ЛЧ и станет звездным бомбардиром))
Очень хочется чтобы всë так обернулась
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Requiem.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я как вижу,в комментах спортс.ру много осталых, которые лижут одно место аргентинскому гномику,оаоаоаола как же я обожаю байтить таких дурачков с микромозгом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Halil Musaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Да, а сколько при этом было пафоса от этого Кринжа7 и его фанаток)
Знатно полируешь ботяра и ладно бы за деньги, но ты делаешь это бесплатно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
если такое провернут, то это удар с вертухи по гелю
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Абубакар сильнее Роналду, зачем?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaiRic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уникальный абубакр переходит в топ лигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Абу бакар авторитетнее роналду криштиану!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий