«МЮ» может арендовать форварда «Аль-Насра» Абубакара. Камерунец уходит, чтобы освободить место для Роналду
Венсан Абубакар уйдет в аренду из «Аль-Насра», чтобы освободить место для Криштиану Роналду.
Связано это с лимитом на легионеров, из-за которого 37-летнего португальца пока не могут заявить.
У Абубакара есть два варианта продолжения карьеры – «Манчестер Юнайтед» или «Фенербахче».
Как отмечает Okaz, английский клуб проявляет к 30-летнему форварду сборной Камеруна серьезный интерес.
очень,очень,очень,очень
Португалец7 в возврасте Абубакара был абсолютно лучшим в мире и играл в самом лучшем клубе в мире
Балласт уходит в клубе, клубу приходится выгнать нормального нападающего, нормальный нападающий уходит в МЮ.
При этом МЮ платит ему зп раз в 5 меньше.
Какой-то анекдот.