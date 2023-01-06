уйдет в аренду из « », чтобы освободить место для Криштиану Роналду.

Связано это с лимитом на легионеров, из-за которого 37-летнего португальца пока не могут заявить.

У Абубакара есть два варианта продолжения карьеры – « » или « ».

Как отмечает Okaz, английский клуб проявляет к 30-летнему форварду сборной Камеруна серьезный интерес.