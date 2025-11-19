Франко Мастантуоно: «Я фанат «Реала», но Месси – лучший игрок мира для меня. Лишаешься дара речи всякий раз, когда он касается мяча. Поражает, что он до сих пор удивляет партнеров»
Франко Мастантуоно: Месси – лучший игрок мира.
Франко Мастантуоно считает Лионеля Месси лучшим футболистом на планете.
«Я фанат «Реала» и играю за самый большой клуб мира, но для меня лучшим футболистом во всем мире остается Лионель Месси, и так будет до тех пор, пока он не завершит карьеру.
Я вместе с ним выступаю за национальную команду – и он невероятен. Ты лишаешься дара речи всякий раз, когда он касается мяча. И то, что он до сих пор удивляет своих партнеров, поражает.
И я ценю то, как он всегда ко мне относился», – сказал полузащитник «Реала» в интервью Cadena SER.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
