Овечкин провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд Ковалева по числу игр среди россиян

провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд по числу игр среди россиян.

Капитан « » принял участие в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3). Он стал для него 1316-м в рамках регулярок.

Овечкин сравнялся по числу игр с Алексеем Ковалевым, выступавшим в лиге с 1992 по 2013 годы.

Среди действующих российских игроков больше 1000 матчей провел еще только из « » (1019, 8-е место).

В топ-10 также входят Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Александр Могильный и Андрей Марков (по 990).