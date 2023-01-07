Овечкин провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд Ковалева по числу игр среди россиян

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Алексей Ковалев Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд по числу игр среди россиян.

Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3). Он стал для него 1316-м в рамках регулярок. 

Овечкин сравнялся по числу игр с Алексеем Ковалевым, выступавшим в лиге с 1992 по 2013 годы.

Среди действующих российских игроков НХЛ больше 1000 матчей провел еще только Евгений Малкин из «Питтсбурга» (1019, 8-е место). 

В топ-10 также входят Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Александр Могильный и Андрей Марков (по 990). 

14 комментариев

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Crenk
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Ответ ao-gr08
АК-27 самые лютые кистевые броски) невероятно техничный игрок был)
Из наших ещё у Твердовского был классный кистевой , но похуже чем у АК-27
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Crenk
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Ответ Александр Бабуев
Еще не скоро кто-то покусится на рекорд Овечкина!
Из наших пока что И.Проворов и Михаил Сергачев мало игр пропускают , но делать тут какие то прогнозы пока безусловно рано
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trav
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Ответ Водяра
Ковалёв был топ игрок. Овца разпиаренный хоккеист.
Закусывай
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e1ther - e1ther
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Ответ Crenk
Но Алексей Ковалёв даже в эру мертвой шайбы демонстрировал крайне приличную результативность, пока его не сменяли в Рейнджерс, этот трейд не принёс ему ничего полезного
Как это?)а одна из самых длинных смен в истории НХЛ, разве не результат его игры за НЙ Динамо))
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ao-gr08
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Ответ AVKU
Не знал, что Ковалев так много сыграл в НХЛ. Крутой нападающий, сейчас его чем-то Кузнецов напоминает. Умеет невероятные вещи делать, но не так часто их показывает в играх.
АК-27 самые лютые кистевые броски) невероятно техничный игрок был)
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Crenk
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Ответ AVKU
Не знал, что Ковалев так много сыграл в НХЛ. Крутой нападающий, сейчас его чем-то Кузнецов напоминает. Умеет невероятные вещи делать, но не так часто их показывает в играх.
Но Алексей Ковалёв даже в эру мертвой шайбы демонстрировал крайне приличную результативность, пока его не сменяли в Рейнджерс, этот трейд не принёс ему ничего полезного
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e1ther - e1ther
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Ответ Водяра
Ковалёв был топ игрок. Овца разпиаренный хоккеист.
не болей)
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Водяра
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Ковалёв был топ игрок. Овца разпиаренный хоккеист.
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Zomourning33
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Лучшие крайние левые по числу матчей в регулярном чемпионате НХЛ:

1. Дэйв Андрейчук - 1639
2. Джонни Бьюсик - 1540
3. Брендан Шэнахэн -1524
4. Люк Робитайл - 1431
5. Дуг Монс - 1391
6. Дин Прентис - 1378
7. Кирк Мюллер - 1349
8. Рэй Уитни - 1330
9. Александр Овечкин - 1316
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e1ther - e1ther
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не забил,дк хоть рекорд побил,чисто будни Овечкина)
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Hivaga22
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Не забил, но всё равно повторил рекорд. Уметь надо)
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Валерий Охотин
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Ещё две тысячи вёдер , и ключик у вас в кармане .
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Александр Бабуев
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Еще не скоро кто-то покусится на рекорд Овечкина!
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AVKU
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Не знал, что Ковалев так много сыграл в НХЛ. Крутой нападающий, сейчас его чем-то Кузнецов напоминает. Умеет невероятные вещи делать, но не так часто их показывает в играх.
+7
-1
+6
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