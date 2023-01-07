Овечкин провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд Ковалева по числу игр среди россиян
Александр Овечкин провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд по числу игр среди россиян.
Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3). Он стал для него 1316-м в рамках регулярок.
Овечкин сравнялся по числу игр с Алексеем Ковалевым, выступавшим в лиге с 1992 по 2013 годы.
Среди действующих российских игроков НХЛ больше 1000 матчей провел еще только Евгений Малкин из «Питтсбурга» (1019, 8-е место).
В топ-10 также входят Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Александр Могильный и Андрей Марков (по 990).
1. Дэйв Андрейчук - 1639
2. Джонни Бьюсик - 1540
3. Брендан Шэнахэн -1524
4. Люк Робитайл - 1431
5. Дуг Монс - 1391
6. Дин Прентис - 1378
7. Кирк Мюллер - 1349
8. Рэй Уитни - 1330
9. Александр Овечкин - 1316