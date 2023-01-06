Карло Анчелотти: «Гвардиола – отличный тренер, привнесший что-то новое в футбол. А себя я считаю человеком, которому повезло оказаться в лучшем клубе мира»
Карло Анчелотти заявил, что Пеп Гвардиола привнес интересные новшества в футбол.
Итальянскому специалисту задали вопрос о главном тренере «Манчестер Сити» на фоне того, что Гвардиола посчитал свои замены гениальными по ходу матча АПЛ против «Челси» (1:0).
«Я считаю себя человеком, который делает эффектную работу. Иногда добиваюсь успеха, а иногда – нет. И которому повезло оказаться в лучшем клубе мира.
Гвардиола – отличный тренер. Пеп привнес в футбол что-то новое и интересное, и он продолжает побеждать», – заявил главный тренер «Реала».
В прошлом сезоне «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф Лиги чемпионов, и в следующий раунд вышел испанский клуб по итогу двух матчей.
Что касается Монпелье, то вот вообще не считаю, что это показатель. Анчелотти пришел в середине сезона, ну и обращать внимание на какой-то тухлый чемпионат Франции при 4 ЛЧ Карлетто это странно.
В Италии негусто, да, но в последние три сезона Милан переживал последствия кальчополи, так бы хоть одно скудетто точно взяли бы. А после Италии Анчелотти выиграл чемпионаты Англии, Германии и Испании в первый же сезон.
На моей памяти ьолько гранды и огромные вливания денег
> станнис, чего ты такой злой вечно? какие-то трудности в семье?)
а именно что к твоей личной семье это не имело никакого отношения.
А кто то приходит, становится батей. И эта банда готова воевать до последней секунды