Карло Анчелотти: «Гвардиола – отличный тренер, привнесший что-то новое в футбол. А себя я считаю человеком, которому повезло оказаться в лучшем клубе мира»

заявил, что привнес интересные новшества в футбол.

Итальянскому специалисту задали вопрос о главном тренере « » на фоне того, что Гвардиола посчитал свои замены гениальными по ходу матча АПЛ против «Челси» (1:0).

«Я считаю себя человеком, который делает эффектную работу. Иногда добиваюсь успеха, а иногда – нет. И которому повезло оказаться в лучшем клубе мира.

Гвардиола – отличный тренер. Пеп привнес в футбол что-то новое и интересное, и он продолжает побеждать», – заявил главный тренер « ».

В прошлом сезоне «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф Лиги чемпионов, и в следующий раунд вышел испанский клуб по итогу двух матчей.