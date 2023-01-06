Карло Анчелотти: «Гвардиола – отличный тренер, привнесший что-то новое в футбол. А себя я считаю человеком, которому повезло оказаться в лучшем клубе мира»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Карло Анчелотти заявил, что Пеп Гвардиола привнес интересные новшества в футбол.

Итальянскому специалисту задали вопрос о главном тренере «Манчестер Сити» на фоне того, что Гвардиола посчитал свои замены гениальными по ходу матча АПЛ против «Челси» (1:0).

«Я считаю себя человеком, который делает эффектную работу. Иногда добиваюсь успеха, а иногда – нет. И которому повезло оказаться в лучшем клубе мира.

Гвардиола – отличный тренер. Пеп привнес в футбол что-то новое и интересное, и он продолжает побеждать», – заявил главный тренер «Реала».

В прошлом сезоне «Реал» и «Манчестер Сити» встречались в плей-офф Лиги чемпионов, и в следующий раунд вышел испанский клуб по итогу двух матчей.

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55 комментариев

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Игорь Замаруев
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Ответ AC.Milan.Fan
Гвардиола потратил в Сити на трансферы 1 миллиард евро и так и не выиграл ЛЧ, да уж, великий тренер 🤭😄 ...
Гвардиола взял требл с Барселоной, а Перес потратил больше миллиарда, но так и не сумел:)
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Игорь Замаруев
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Ответ DenizKios
Гвардиола был в Эвертоне!???? На моей памяти ьолько гранды и огромные вливания денег
Стас намекает на то, что Анчелотти называет "лучшим клубом мира" Эвертон, в котором когда-то работал)
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Stannis_Baratheon
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Ответ DolJun
как можно быть более адекватным к гвардиоле чем я? то, что я не раболепствую как его миньоны - автоматически делает меня в их глазах неадекватным, это понятно. но я даже не предлагаю верить мне - можно ведь просто открыть две страницы в википедии рядом и порассуждать: на стороне одного тренера победы в разных турнирах с самыми разными клубами, на стороне другого - шлейф из судейских скандалов. какие тут могут быть вопросы? поэтому и пишу что пепу до анчи как до луны.
Вот лично ты неадекватный, если речь идёт про Гвардиолу.
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DolJun
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Ответ Stannis_Baratheon
Никакой агрессии нет, в новостях про Челси ты пишешь дельные вещи, но относительно Гвардиолы ты никогда не будешь адекватным. И ты сам это прекрасно знаешь.
как можно быть более адекватным к гвардиоле чем я? то, что я не раболепствую как его миньоны - автоматически делает меня в их глазах неадекватным, это понятно. но я даже не предлагаю верить мне - можно ведь просто открыть две страницы в википедии рядом и порассуждать: на стороне одного тренера победы в разных турнирах с самыми разными клубами, на стороне другого - шлейф из судейских скандалов. какие тут могут быть вопросы? поэтому и пишу что пепу до анчи как до луны.
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Stannis_Baratheon
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Ответ AC.Milan.Fan
Фергюссон и Анчелотти два самых великих тренера в 20 веке, а Гвардиола обычный шарлатан с миллиардами на трансферы ☝️ ...
Конечно, с Барселоной Гвардиола ничего ведь не добился. Однако, смешной ты.
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AC.Milan.Fan
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Фергюссон и Анчелотти два самых великих тренера в 20 веке, а Гвардиола обычный шарлатан с миллиардами на трансферы ☝️ ...
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Stannis_Baratheon
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Ответ DolJun
хм, ну это ты сам сказал)) а вообще я просто хотел узнать - откуда у тебя сколько агрессии когда ты отвечаешь на мои комменты?
Никакой агрессии нет, в новостях про Челси ты пишешь дельные вещи, но относительно Гвардиолы ты никогда не будешь адекватным. И ты сам это прекрасно знаешь.
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Asier Illaramendi
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Папа Карло великий тренер, доказано.
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Stannis_Baratheon
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Ответ AC.Milan.Fan
Он просто сбежал из Барселоны когда его Моуриньо с Реалом стал нагибать в каждом матче ! ☝️🤭
Хорошие сказки, сам наверное веришь в это.
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DolJun
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Ответ Stannis_Baratheon
Я про Ивана, ты про болвана
хм, ну это ты сам сказал)) а вообще я просто хотел узнать - откуда у тебя сколько агрессии когда ты отвечаешь на мои комменты?
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pvh-82
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Ответ #SharkTeam
А еще с ПСЖ проиграл чемпионат монпелье, провалился в мюнхене, в Италии титулов раз два и обчелся хотя тренировал все гранды. И Эвертон что-то не вывел в топы
Ну посмотри сколько титулов победителя ЛЧ у Пеписки и сколько у великого Дона Карло...
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AC.Milan.Fan
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Той Барселоне с Месси, Хави и Иньестой и тренер не нужен был, Энрике как пришёл после Гвардиолы, так сразу сходу и выиграл ЛЧ ! 🤭😄
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Pixel 7 Pro.
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Ответ #SharkTeam
Вот кто продукт пиара, так это Анчелотти. Человек почти два десятка лет тренировал в Италии и выиграл всего одно чемпионство. Умудрился проиграть чемпионат Монпелье, тренируя ПСЖ. Конечно есть победы, но до статуса великих...
У человека 4,5 выигранных ЛЧ, а ему отказывают в величии. Бывает.
Что касается Монпелье, то вот вообще не считаю, что это показатель. Анчелотти пришел в середине сезона, ну и обращать внимание на какой-то тухлый чемпионат Франции при 4 ЛЧ Карлетто это странно.
В Италии негусто, да, но в последние три сезона Милан переживал последствия кальчополи, так бы хоть одно скудетто точно взяли бы. А после Италии Анчелотти выиграл чемпионаты Англии, Германии и Испании в первый же сезон.
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DenizKios
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Ответ stas82
Никто так не хвалил Эвертон
Гвардиола был в Эвертоне!????
На моей памяти ьолько гранды и огромные вливания денег
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Stannis_Baratheon
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Ответ DolJun
ты что, потерял нить беседы? я тебе как бы пытаюсь разжевать что имел ввиду под этим вот комментом: > станнис, чего ты такой злой вечно? какие-то трудности в семье?) а именно что к твоей личной семье это не имело никакого отношения.
Я про Ивана, ты про болвана
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AC.Milan.Fan
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Гвардиола потратил в Сити на трансферы 1 миллиард евро и так и не выиграл ЛЧ, да уж, великий тренер 🤭😄 ...
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DolJun
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Ответ Stannis_Baratheon
Должун, речь идёт про двух тренеров, причем тут мой ник и сериал я не понимаю. И кстати, я помню события сериала Игра престолов, просто в книге Станнис не такой как в сериале)
ты что, потерял нить беседы? я тебе как бы пытаюсь разжевать что имел ввиду под этим вот комментом:

> станнис, чего ты такой злой вечно? какие-то трудности в семье?)

а именно что к твоей личной семье это не имело никакого отношения.
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DenizKios
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Кто то создает инновации и ошибается в своей химии.
А кто то приходит, становится батей. И эта банда готова воевать до последней секунды
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Артем Коваленко
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Ответ Леван Мкртчян
При всем уважении к Папе Карло, но он другой тренер. Он про все что угодно, только не про создание футбольных трендов. Пеп останется в истории, как человек завирусивший в футбольном мейнстриме массу новых игровых трендов, которые копируются другими тренерами быстрее , чем работает ксерокс.
Согласен с тобой! Однако, Гвардиоле в последнее время не везет в еврокубках, при этом Анчелоти совсем недавно взял свой очередной титул ЛЧ и он единственный тренер взявший 4 (ЧЕТЫРЕ) ЛЧ. Так же он единственный тренер, выигравший все ТОП-5 чемпионств.
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Remedy
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Ответ иййет
Гвардиола: Дон Карло отличный тренер. А я себя считаю лысым шарлатаном
Я понимаю, что это т.н. троллинг, но являясь болельщиком Реала с 1998г, не могу не признать вклад в развитие Мирового футбола Пепа. Результаты его работы говорят сами за себя. Пеп-гений тренерского цеха.
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#SharkTeam
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Ответ AC.Milan.Fan
Он просто сбежал из Барселоны когда его Моуриньо с Реалом стал нагибать в каждом матче ! ☝️🤭
Ты сам-то считаешь нормальным за 9 лет в топовейшем Милане Берлускони взять всего один титул?
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Stannis_Baratheon
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Ответ DolJun
честно говоря я и не думал что ты поймешь, но чтобы доказать тебе что я придерживаюсь тех же моральных принципов что и ты - поясню в чем шутка: у тебя ник станнис баратеон, как ты наверное знаешь - в игре престолов у него были сложные отношения с братьями, а дочь свою ему вообще пришлось сжечь. на это как бы и был намек. но в целом, я даже на личности стараюсь не переходить, а уж на семью в ее классическом понимании - тем более.
Должун, речь идёт про двух тренеров, причем тут мой ник и сериал я не понимаю. И кстати, я помню события сериала Игра престолов, просто в книге Станнис не такой как в сериале)
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#SharkTeam
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Ответ AC.Milan.Fan
Так чего же он тогда ни с Баварией ни с Сити до сих пор так и не выиграл ЛЧ ? 🤭
Не выиграл и не выиграл, может еще выиграет. Это нисколько не уменьшает его статус, которого Карло при всем уважении уже никогда не достичь. Слишком много провалов и слишком мало побед
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AC.Milan.Fan
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Ответ #SharkTeam
Гвардиола скорее всего еще бы пару треблов взял останься в барсе. Но он доказывает в нескольких клубах, а сейчас в лучшей лиге
Он просто сбежал из Барселоны когда его Моуриньо с Реалом стал нагибать в каждом матче ! ☝️🤭
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stas82
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Никто так не хвалил Эвертон
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