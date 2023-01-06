«Челси» подписал 18-летнего хавбека Андрея Сантоса. «Васко да Гама» подтвердил трансфер

Теги Челси Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Англия трансферы Андрей Насименто дос Сантос Футбол

«Васко да Гама» подтвердил переход 18-летнего полузащитника Андрея Сантоса в «Челси».

Детали сделки не разглашаются. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 12,5 млн евро.  

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.

В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча. Его статистика – здесь.

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10 комментариев

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nicknametoyou
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Ответ Акира_1
Лучше бы они нападающего нашли, команда забила меньше, чем Лидс и Брентфорд.
дак понятно)
тонкий английский юмор типа)
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Мария Голденштерн
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Мда, ну и политика у руководства. Скупают всяких ноунеймов, пока клуб идёт в середине таблицы.(
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Mc′loud
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Это вместо Энцо за 120 млн.
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Акира_1
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Ответ nicknametoyou
какая интересная селекция у Челси, как будто клад нашли
Лучше бы они нападающего нашли, команда забила меньше, чем Лидс и Брентфорд.
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j30
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чето середняк разошелся
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nicknametoyou
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какая интересная селекция у Челси, как будто клад нашли
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llolishe
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Уйдет летом в условный Кристал Пэлас там пару лет поиграет и потом вернется на родину
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Александр Смирнов
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Этого надо было в Зенит до комплекта к Ивану и Юре.
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Lex Lex
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Представление игрока надо делать только так
https://www.youtube.com/watch?v=AS3kA_AtRTo
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Злобный Конь
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Привет,Андрей
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