«Челси» подписал 18-летнего хавбека Андрея Сантоса. «Васко да Гама» подтвердил трансфер
«Васко да Гама» подтвердил переход 18-летнего полузащитника Андрея Сантоса в «Челси».
Детали сделки не разглашаются. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 12,5 млн евро.
В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.
В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча. Его статистика – здесь.
тонкий английский юмор типа)
https://www.youtube.com/watch?v=AS3kA_AtRTo