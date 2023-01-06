«Челси» подписал 18-летнего хавбека Андрея Сантоса. «Васко да Гама» подтвердил трансфер

«Васко да Гама» подтвердил переход 18-летнего полузащитника Андрея Сантоса в « ».

Детали сделки не разглашаются. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 12,5 млн евро.

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.

В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча. Его статистика – здесь.