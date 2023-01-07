Тренин забил 5-й гол в сезоне броском с лета. Он набрал 1+1 в матче с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой

Яков Тренин забил 5-й гол в сезоне броском с лета и стал 2-й звездой матча с «Вашингтоном».

Форвард «Нэшвилла» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:2).

На его счету стало 12 (5+7) очков в 33 матчах сезона при полезности «+6».

Сегодня Тренин (14:36, 1:28 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и применил 4 силовых приема.

Также допустил 2 потери и получил малый штраф. Выходил и на точку вбрасывания (выиграл 1 попытку из 2).