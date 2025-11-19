Путин о судействе в футболе: «Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание»
Владимир Путин: есть вопросы к судейству в футболе.
Владимир Путин указал на проблемы с судейством в футболе.
Главе государства на выставке, посвященной искусственному интеллекту, рассказали о платформе AI 4 Sport, способной обеспечить более объективное судейство в футболе и других видах спорта.
«Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», – сказал президент РФ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИА Новости»
