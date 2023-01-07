Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс». Остался 1 гол до повторения личного рекорда

Теги Айлендерс Калгари НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс».

Защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:1). 

В 40 матчах сезона в его активе 9 (6+3) очков при полезности «+11» и 19:22 в среднем на льду. 

От повторения личного рекорда по голам за сезон (7) Задорова отделяет одна шайба. 

Сегодня Никита (18:04, 0:57 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 2 силовых приема. 

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1 комментарий

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Zomourning33
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Две шайбы до рекорда в одном сезоне осталось Никите забить.
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