Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс». Остался 1 гол до повторения личного рекорда

забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Защитник « » отличился в матче регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (4:1).

В 40 матчах сезона в его активе 9 (6+3) очков при полезности «+11» и 19:22 в среднем на льду.

От повторения личного рекорда по голам за сезон (7) Задорова отделяет одна шайба.

Сегодня Никита (18:04, 0:57 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 2 силовых приема.