Президент «Коринтианс» о Роналду: «Сделал предложение и надеялся, что он не примет его. «Аль-Наср» предложил зарплату в 20 раз больше»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

У Криштиану Роналду был вариант с переходом в бразильский клуб.

Президент «Коринтианс» Дуилио Монтейро Алвес рассказал, что сделал предложение португальскому футболисту до его перехода в «Аль-Наср».

«Мы предложили ему такую же зарплату, какая у него была в «Манчестер Юнайтед». Контракт был бы рассчитан на два года.

Шесть или семь раз я разговаривал с Жорже Мендешом. Но предложение, которое пришло из «Аль-Насра», было в 20 раз больше.

Я сделал предложение и даже надеялся, что он не примет его. Шучу. Думаю, что надо было попробовать. Мы должны искать лучших игроков», – заявил Дуилио Монтейро Алвес.

41 комментарий

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Вася Васильков
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Ответ Да, та самая летучая мышь
«Мы предложили ему такую же зарплату, какая у него была в «Манчестер Юнайтед» Это времен первого прихода в МЮ? Чет сомнительно что они предложили теперешнюю зп что была)
На одних майках отбили бы затраты за три дня
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Александр Килин
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Ответ Игорь Климов
Да, теперь можно просто писать Кринж даже без цифры 7 и будет понятно, что речь идёт об этом Португальце7, это уже навсегда к нему прилипо, и так его люди и запомнят - Кринж.
так же как и про гнома например
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AllenatoreFirenze
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Он стал самым богатым спортсменом столетия скорее
Нет. Вид спорта не тот. Американский футбол и NBA, возможно теннис. По конкретному году и зарплате - возможно. Но деньги за карьеру и рекламные контракты
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Romeo Yankovich
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Ответ VERBLYUD
Молодец, Кришти! Не соврал! У него реально было предложение из Бразилии, но он выбрал очень очень очень сильную Южную Африку!
Азию, африканец ты южный
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Даня Чебыкин
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Ответ Артур Акопян
Я мог бы ему предложить 10 тысяч рублей в год, борщ и голубцы без ограничения согласись он выступать за воронежский Факел
иван семеныч, ты ли это?
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Otabek Ismatov
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Ответ Да, та самая летучая мышь
«Мы предложили ему такую же зарплату, какая у него была в «Манчестер Юнайтед» Это времен первого прихода в МЮ? Чет сомнительно что они предложили теперешнюю зп что была)
Если он говорит в Аль Наср предлагали 20 раз больше значит Бразильцы хотели платить 10 млн в год
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udiekemen
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Ответ NoWar
Какой мерзостью ты занимаешься
Я вот у тебя спрашиваю 🤦🏻
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Rej1sta
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Ответ Мурад Сахаткулиев
Какая это Африка?🤣
Это отсылка на то, что Криштиану сказал, что приехал в Южную Африку, а не в СА
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udiekemen
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Ответ VERBLYUD
Молодец, Кришти! Не соврал! У него реально было предложение из Бразилии, но он выбрал очень очень очень сильную Южную Африку!
С кем разговариваешь🙂 😅
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Салмоншох Рахмонов
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Ответ udiekemen
А на данный момент, вроде Майкла нет🙂
Скажу так, если бы не Джордан, то о Найке вряд ли кто нибудь знал
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NoWar
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Ответ Мухаммад Нур
Школьники Месси, Фас на новость о Роналду...))
Какой мерзостью ты занимаешься
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абукар хамхо
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Ответ Артур Акопян
Я мог бы ему предложить 10 тысяч рублей в год, борщ и голубцы без ограничения согласись он выступать за воронежский Факел
🤣🤣🤣👍
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Салмоншох Рахмонов
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Ответ udiekemen
А на данный момент, вроде Майкла нет🙂
Нет, у Джордана состояние более 3 млрда пока как у Роналдо до 1.5 млрда. И благодаря Найку Джордан каждый год получает пассивно до 300 Лямов
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Владимир Абрамов
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Ответ VERBLYUD
Молодец, Кришти! Не соврал! У него реально было предложение из Бразилии, но он выбрал очень очень очень сильную Южную Африку!
Можно начать с того, что Саудовская Аравия находится на Арабском полуострове в Юго-Западной Азии. Во-вторых, ну что теперь. Обычно в 37 на излете карьеры едут на заработки в Азию Юго-Восточную, либо погастролировать в США, либо возвращаются в родной клуб. Ничего такого уж экстраординарного не произошло. Просто все футбольные карьеры рано или поздно начинают клониться к закату.
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problemzz9
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Ответ Да, та самая летучая мышь
«Мы предложили ему такую же зарплату, какая у него была в «Манчестер Юнайтед» Это времен первого прихода в МЮ? Чет сомнительно что они предложили теперешнюю зп что была)
да кстати странно чтоб в бразилии платили такую зп, я сомневаюсь что в ЮА есть клубы платящие хотя бы 5 млн$ в год, а тут зп как в мю которая была около 25 и это в £
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Дмитрий Орлов
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Ответ VERBLYUD
Молодец, Кришти! Не соврал! У него реально было предложение из Бразилии, но он выбрал очень очень очень сильную Южную Африку!
Это Азия....
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Leon4ik
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Справедливости ради, после Европы уже не так важно Саудовская Аравия, Катар, Бразилия или Китай, поэтому Криш выбрал вполне логично деньги. Через пару лет купит обанкротившийся гранд и отомстит МЮ в финале ЛЕ )))
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udiekemen
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Ответ Салмоншох Рахмонов
Майкл Джордан: Я для тебя шутка какая-та. Майкл Джордан был и останется самым богатым спортсменом. Благодаря Найку
А на данный момент, вроде Майкла нет🙂
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udiekemen
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Ответ ыеем
Все, кому не лень, собирают сметану на говне😁🔥🔥🔥
Да😁 все издеваются над самым богатым спортсменом в мире, как жаль..
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Салмоншох Рахмонов
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Он стал самым богатым спортсменом столетия скорее
Майкл Джордан: Я для тебя шутка какая-та. Майкл Джордан был и останется самым богатым спортсменом. Благодаря Найку
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udiekemen
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Ответ Игорь Климов
Да, теперь можно просто писать Кринж даже без цифры 7 и будет понятно, что речь идёт об этом Португальце7, это уже навсегда к нему прилипо, и так его люди и запомнят - Кринж.
Пхах 🤣 раз ты тут 1 это написал в спорстру, значит прям весь мир?😂ну просыпайся же
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sinkindragon@gmail.com
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а Коринтианс участвует в кубке Либертадорес ?
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Мухаммад Нур
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Школьники Месси, Фас на новость о Роналду...))
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skywalker_d
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Своим поведением Фрукт стал мемом века. На планете не осталось места, где не пытаются его подколоть…
Ну да, получив в 38 такой контракт ) может это ты мем чел ?)
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nicknametoyou
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Ответ Александр Сырчин
Помню, когда Месси был самым высокооплачиваемым, многие тоже пытались его пнуть. Кроме его фанатов. Теперь его фанаты пытаются пнуть КриРо. Стабильность.
круговорот пинков
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