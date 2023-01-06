У Криштиану Роналду был вариант с переходом в бразильский клуб.

Президент «Коринтианс» Дуилио Монтейро Алвес рассказал, что сделал предложение португальскому футболисту до его перехода в «Аль-Наср».

«Мы предложили ему такую же зарплату, какая у него была в « ». Контракт был бы рассчитан на два года.

Шесть или семь раз я разговаривал с . Но предложение, которое пришло из « », было в 20 раз больше.

Я сделал предложение и даже надеялся, что он не примет его. Шучу. Думаю, что надо было попробовать. Мы должны искать лучших игроков», – заявил Дуилио Монтейро Алвес.