Президент «Коринтианс» о Роналду: «Сделал предложение и надеялся, что он не примет его. «Аль-Наср» предложил зарплату в 20 раз больше»
У Криштиану Роналду был вариант с переходом в бразильский клуб.
Президент «Коринтианс» Дуилио Монтейро Алвес рассказал, что сделал предложение португальскому футболисту до его перехода в «Аль-Наср».
«Мы предложили ему такую же зарплату, какая у него была в «Манчестер Юнайтед». Контракт был бы рассчитан на два года.
Шесть или семь раз я разговаривал с Жорже Мендешом. Но предложение, которое пришло из «Аль-Насра», было в 20 раз больше.
Я сделал предложение и даже надеялся, что он не примет его. Шучу. Думаю, что надо было попробовать. Мы должны искать лучших игроков», – заявил Дуилио Монтейро Алвес.
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