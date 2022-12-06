Карнавал Бразилии, мучения Хорватии, 200 млн евро в год для Роналду, Ирвинг лишился Nike и другие новости утра

1. В 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия красиво убрала Южную Корею (4:1). Уже в первом тайме забили Винисиус, Неймар, Ришарлисон и Пакета. Это был карнавал – много изящных комбинаций и море танцев, в пляс пустился даже тренер бразильцев Тите. А Неймар забил 76-й гол за сборную и теперь в одном шаге от повторения рекорда Пеле.

Хорватия прошла Японию (1:1, по пенальти – 3:1), изрядно пострадав. Героем матча стал голкипер Доминик Ливакович, отбивший все 3 удара японцев в серии пенальти.

В 1/4 финала карнавальные бразильцы сойдутся с прагматичными хорватами. Кто же победит?

2. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» (6:4), Панарин сделал 2 голевые передачи, у «блюзменов» забили Тарасенко (7-я шайба в сезоне) и Бучневич (9-я шайба). «Бостон» впервые в сезоне проиграл дома, уступив «Вегасу» (3:4 Б). Все результаты дня – здесь.

3. Утверждают, что Роналду станет игроком саудовского «Аль-Насра» с 1 января, Криштиану будет самым высокооплачиваемым спортсменом мира с заработком 200 млн евро в год. Правда недавний интервьюер португальца Пирс Морган говорит, что это все неправда.

4. НБА. Кавай вернулся после травмы и принес «Клипперс» победу над «Шарлотт», 31+12 от Тейтума помогли «Бостону» обыграть в гостях «Торонто» и другие результаты.

5. Трансферы. «МЮ» близок к подписанию Зоммера, вратарь Швейцарии перейдет зимой и сменит Де Хеа в роли основного кипера. «Реал» может купить 16-летнего Эндрика за 60 млн евро и откажется от Холанда. «Реалу» и «МЮ» интересен Гакпо, за него хотят 55 млн евро. «Барселона» вновь попытается подписать Бернарду, Лапорта выбирал между ним и Месси.

6. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе рекомендации о применении санкций в отношении российского спорта.

7. Бывшие партнеры по «Спартаку» и сборной России Александр Мостовой и Игорь Шалимов устроили обмен оскорблениями. Мостовой сказал о Карпине и Шалимове: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет». Шалимов ответил: «Пошел он на ###. Этот мудак что-то про алкоголь говорит. Таким баранам бухать не надо». Александр парировал: «Чего слушать этого пьяницу? Кому, как не ему, молчать про алкоголь». Игорь снова набросил: «Мостовой сошел с ума, с головой проблемы. Неблагодарная свинья».

8. Компания Nike разорвала сотрудничество со звездой «Бруклина» Кайри Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом. Вопрос на 11 млн долларов в год.

9. ФИФА может разделить участников ЧМ-2026 на 2 половины – в каждой будет 6 групп по 4 сборные. Победитель каждой из них выйдет в финал.

10. «Адмирал» проиграл «Амуру» (0:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4).

11. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) завершило повторный анализ допинг-проб с Олимпиады-2012. У российских спортсменов было выявлено 21 нарушение, они лишились 15 медалей.

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