«Барселона» вновь попытается подписать Бернарду. Лапорта выбирал между ним и Месси
«Барселона» вновь попытается подписать Бернарду Силву.
Руководство клуба считает, что для борьбы за Лигу чемпионов «Барселоне» нужно подписать звездного игрока, который сможет поднять команду на новый уровень. По этой причине Жоан Лапорта выбирал между возвращением Лионеля Месси и подписанием Бернарду Силвы.
В итоге руководство каталонцев решило вновь попытаться осуществить трансфер Бернарду Силвы. Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии способен играть не только в центре поля, но и в атаке. Кроме того, Силва моложе Месси на семь лет.
Как сообщалось ранее, португалец заинтересован в переходе в «Барселону». Силва был близок к подписанию контракта летом, однако трансфер в итоге не состоялся.
Соглашение португальца с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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