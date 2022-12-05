«Барселона» вновь попытается подписать Бернарду. Лапорта выбирал между ним и Месси

вновь попытается подписать .

Руководство клуба считает, что для борьбы за Лигу чемпионов «Барселоне» нужно подписать звездного игрока, который сможет поднять команду на новый уровень. По этой причине Жоан Лапорта выбирал между возвращением и подписанием Бернарду Силвы.

В итоге руководство каталонцев решило вновь попытаться осуществить трансфер Бернарду Силвы. Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной способен играть не только в центре поля, но и в атаке. Кроме того, Силва моложе Месси на семь лет.

Как сообщалось ранее, португалец заинтересован в переходе в «Барселону». Силва был близок к подписанию контракта летом, однако трансфер в итоге не состоялся.

Соглашение португальца с действует до лета 2025 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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