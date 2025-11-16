Габриэл не сыграет с Тунисом. У защитника Бразилии и «Арсенала» мышечная травма в области правого колена
Габриэл Магальяэс не сыграет за Бразилию из-за травмы.
У центрального защитника «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэла Магальяэса выявлена мышечная травма в области правого колена.
Напомним, вчера футболист не смог доиграть товарищеский матч с Сенегалом (2:0). Он был заменен на 64-й минуте и покинул поле, держась за правую ногу.
Как передает The Athletic, Габриэл пропустит матч Бразилии против Туниса, который состоится во Франции во вторник. Вместо него будет вызван другой игрок.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
