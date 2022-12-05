«Реал» не собирается покупать Холанда. Боссов клуба смущают его травмы и слишком высокая зарплата

«Реал» не собирается покупать нападающего .

Как пишет Marca, мадридский клуб не считает трансфер норвежца приоритетом несмотря на то, что у него будут отступные с 2024 года, прописанные в действующем контракте с «Манчестер Сити».

В данный момент руководство практически не рассматривает вариант с подписанием Холанда. Клуб смущает история его травм, но еще более серьезным препятствием для перехода является зарплата форварда. Ее в «Реале» считают слишком высокой.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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