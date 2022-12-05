Исполком МОК оставил в силе рекомендации о применении санкций в отношении российского спорта

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на очередном заседании не стал отзывать рекомендации о применении санкций в отношении российского и белорусского спорта.

Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Позиция не изменилась. Защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Сейчас было бы неправильно вдаваться в детали.

Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, сейчас не время снимать санкции в отношении России и Беларуси», – заявил Адамс на пресс-конференции.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.