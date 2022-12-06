«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома – «Вегасу» (3:4 Б), хотя ушел с 0:3. У клуба рекорд НХЛ – 14 домашних побед на старте

впервые в сезоне проиграл дома, уступив (3:4 Б).

Таким образом, «Брюинс» зафиксировали рекорд по числу домашних побед подряд со старта сезона на отметке 14 матчей.

Первое домашнее поражение в сезоне «мишки» потерпели от команды своего бывшего тренера Брюса Кэссиди.

При этом по ходу матча хозяева уступали со счетом 0:3, но сумели перевести игру в овертайм. Автором победного буллита стал форвард «Голден Найтс» Райлли Смит.

С 41 очком в 24 матчах «Бостон» делит первое место в Восточной конференции и лиге с «Нью-Джерси», при этом опережая «Девилс» по потерянным очкам.

«Вегас» с 39 очками в 27 играх занимает первое место в Западной конференции.