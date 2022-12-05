Михаил Мишустин: «У наших спортсменов должна быть возможность продемонстрировать свою подготовку в честной борьбе, без политики и предвзятого суждения»

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«Сегодня, когда предпринимаются необоснованные попытки политизировать спортивное движение, проведение открытых соревнований в духе дружбы и взаимопонимания приобретает особое значение.

У наших спортсменов должна быть возможность продемонстрировать свою подготовку в честной борьбе, без политики и предвзятого суждения», – сказал Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.