Овечкин упустил момент для броска по пустым воротам в матче с «Эдмонтоном»

Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Тайсон Бэрри Бретт Кулак Хоккей

Александр Овечкин упустил момент для броска по пустым воротам в матче с «Эдмонтоном».

Капитан «Вашингтона» мог отличиться в концовке матча регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2), когда вошел в зону соперника с шайбой при пустых воротах соперника.

Ему пытался помешать защитник Тайсон Бэрри, а в итоге шайбой завладел другой игрок обороны «нефтяников» – Бретт Кулак.

На счету Овечкина 25 (13+12) очков в 27 матчах сезона. В карьере – 1435 (793+642) баллов в 1301 игре. 

Добавим, что на счету Александра 49 шайб в пустые ворота за карьеру. Больше в истории НХЛ только у Уэйна Гретцки (56).

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