Овечкин упустил момент для броска по пустым воротам в матче с «Эдмонтоном»
Александр Овечкин упустил момент для броска по пустым воротам в матче с «Эдмонтоном».
Капитан «Вашингтона» мог отличиться в концовке матча регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2), когда вошел в зону соперника с шайбой при пустых воротах соперника.
Ему пытался помешать защитник Тайсон Бэрри, а в итоге шайбой завладел другой игрок обороны «нефтяников» – Бретт Кулак.
На счету Овечкина 25 (13+12) очков в 27 матчах сезона. В карьере – 1435 (793+642) баллов в 1301 игре.
Добавим, что на счету Александра 49 шайб в пустые ворота за карьеру. Больше в истории НХЛ только у Уэйна Гретцки (56).
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