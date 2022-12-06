Овечкин упустил момент для броска по пустым воротам в матче с «Эдмонтоном»

упустил момент для броска по пустым воротам в матче с .

Капитан мог отличиться в концовке матча регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2), когда вошел в зону соперника с шайбой при пустых воротах соперника.

Ему пытался помешать защитник , а в итоге шайбой завладел другой игрок обороны «нефтяников» – Бретт Кулак.

На счету Овечкина 25 (13+12) очков в 27 матчах сезона. В карьере – 1435 (793+642) баллов в 1301 игре.

Добавим, что на счету Александра 49 шайб в пустые ворота за карьеру. Больше в истории только у Уэйна Гретцки (56).