Норвежская лыжница Тириль Венг: «Мы скучаем по россиянам. Но, пока идут боевые действия, правильно, что их нет»
Норвежская лыжница Тириль Венг отреагировала на слова российского комментатора Дмитрия Губерниева.
Ранее Губерниев заявил, что норвежцы не расстраиваются из-за отстранения российской команды от международных соревнований, так как в отсутствие россиян могут получить больше призовых.
«По крайней мере, я и девочки из команды так не думают. Уверена, что и парни так не считают.
Мы бы предпочли, чтобы россияне выступали, но, пока идут боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), правильно, что их нет. Но, конечно, мы скучаем по россиянам», – сказала Венг, которая сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира.
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