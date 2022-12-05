«Реалу» и «МЮ» интересен Гакпо, за него хотят 55 млн евро. Он может уйти из ПСВ зимой

«Реал» или могут купить вингера сборной Нидерландов Коди Гакпо у ПСВ.

Как пишет The Telegraph, английский клуб хотел подписать Гакпо прошлым летом, но на его покупку у «МЮ» не хватило денег. Эрик тен Хаг очень высоко оценивает Коди. После ухода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» желание тренера видеть Гакпо в команде лишь усилилось.

«Реал» внимательно следит за прогрессом Гакпо. Игрок, которого оценивают в 55 млн евро, может сменить клуб зимой.

После матча со сборной США футболист заявил, что примет решение о будущем после ЧМ-2022.

Гакпо забил 17 голов и сделал 18 результативных передач в 30 матчах сезона за сборную Нидерландов и . У него 3 гола в 3 матчах на .

Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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