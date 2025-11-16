Тренер Страны Басков Аррасате после матча с Палестиной: «Игроки будут помнить это до конца жизни. Нас наполняет безмерная радость, футбол отходит на второй план»

Тренер Страны Басков: игроки будут помнить матч с Палестиной до конца жизни.

Главный тренер команды Страны Басков и «Мальорки» Хагоба Аррасате поделился эмоциями после товарищеского матча со сборной Палестины (3:0) на фоне конфликта с Израилем.

«Говорить о футболе непросто, потому что он отходит на второй план. Мы все были глубоко тронуты, поддержав Палестину. Я горжусь той сердечностью, которую проявила Страна Басков.

Современный футбол теряет из виду подобные вещи, это демонстрация того, как далеко можно зайти. Мы хотим поделиться этим со всем миром. Нас наполняет безмерная радость, что они испытывают такую ​​благодарность, это было незабываемо. Футбол порой достигает высот, которые мы даже не можем себе представить.

Игроки знали, что увидят нечто уникальное, и невероятно гордятся своим вкладом. Они будут помнить это до конца своей жизни», – сказал Аррасате.