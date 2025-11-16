  • Спортс
  • «Все думают, что Карпин семи пядей во лбу. Да нет, ребята, это он о себе создал такое мнение, и мы ему помогли в этом. Что, он Бесков, Якушин, Соловьев или Качалин?» Пономарев о тренере
11

«Все думают, что Карпин семи пядей во лбу. Да нет, ребята, это он о себе создал такое мнение, и мы ему помогли в этом. Что, он Бесков, Якушин, Соловьев или Качалин?» Пономарев о тренере

Пономарев считает, что Карпин мало что понимает в футболе.

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал Валерия Карпина.

Вчера сборная России во главе с Карпиным уступила Чили 0:2.

«Карпин и не был главным тренером. Он мало что понимает и в футболистах, куда их надо поставить, чтобы им было удобнее играть, и в системе, по которой должна действовать команда. И никогда в этом не признается.

Он сам не уйдет с этого поста, потому что получает колоссальные деньги. Все думают, что Карпин семи пядей во лбу. Да нет, ребята, это неправильное суждение. Это он о себе создал такое мнение, и мы ему помогли в этом.

Что, он Бесков, Якушин, Соловьев или Качалин? Да нет, конечно, потому что это были думающие тренеры. Они каждому игроку ставили определенную задачу, и если он ее не выполнял, то подлежал замене. А у Карпина этого нет, в каждой игре мы видим совершенно разный состав. И все игроки при этом одинаковые. Сейчас безразлично, кто будет главным тренером сборной России, потому что у нас нет футболистов высокого уровня», – сказал Пономарев.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
