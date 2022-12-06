Овечкин против «Эдмонтона»: 3-й подряд матч без голов, 7 хитов, 5 бросков и «минус 1» за 21:11 при 5:53 в большинстве

не забил и остался без голов в 3-й раз подряд.

«Кэпиталс» сегодня обыграли «Ойлерс» (3:2) в регулярном чемпионате , перебросав соперника со счетом 50:30.

Овечкин остался без голов в 3-й игре подряд. На его счету 25 (13+12) очков в 27 матчах при полезности «минус 14».

Сегодня капитан «столичных» (21:11, 5:53 – в большинстве, «минус 1») нанес 5 бросков в створ и применил 7 силовых приемов (наибольший показатель среди игроков обеих команд).