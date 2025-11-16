  • Спортс
  • «Матч с Чили – урок игрокам и журналистам, пишущим, что половина сборной чуть ли не в «Барселону» уехала бы. Команда, не попавшая на ЧМ, указала на наши проблемы». Бородюк про 0:2
«Матч с Чили – урок игрокам и журналистам, пишущим, что половина сборной чуть ли не в «Барселону» уехала бы. Команда, не попавшая на ЧМ, указала на наши проблемы». Бородюк про 0:2

Александр Бородюк: матч с Чили указал на проблемы России, он будет уроком.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк cчитает, что матч с Чили показал истинный уровень российской команды.

Россияне уступили чилийцам (0:2) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

«Стоит похвалить РФС за работу и то, что смогли договориться с таким соперником. Если бы мы играли с какими-нибудь островами, то опять веселились бы и пели песни. А РФС привез хорошего соперника, на фоне которого мы увидели свой уровень.

В целом матч мне понравился, потому что были скорости, хотя, наверное, и не такие, как на ЧМ. Обе команды продемонстрировали хороший уровень борьбы.

Когда соперники в середине поля начинают оказывать давление, нам становится очень сложно. Нам нужно, начиная с детско-юношеского футбола, учить, чтобы футболисты могли играть под давлением. Команда, которая не попала на ЧМ, указала на наши проблемы, особенно в обороне.

Этот матч – урок и футболистам, и журналистам, которые пишут, что у нас бы половина сборной уехала чуть ли не в «Барселону». Наши игроки действовали хорошо, если таких матчей будет больше, то футболисты сборной привыкнут к такому темпу борьбы и давлению, будут прогрессировать», – сказал Бородюк.

