32

Кафанов об ошибке Сафонова против Перу: «Это просто издержки поля»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил ошибку Матвея Сафонова в игре с Перу (1:1).

Сафонов пропустил после дальнего удара – у вратаря поехала нога, он не смог оттолкнуться и не дотянулся до мяча. 

– Связана ли ошибка Сафонова с отсутствием игровой практики на клубном уровне?

– Ошибки делятся на два вида – есть технический брак, а есть неправильное принятие решения. Здесь не было ни того, ни другого. Это просто издержки поля, – сказал Кафанов.

Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
