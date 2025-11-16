Кафанов об ошибке Сафонова против Перу: «Это просто издержки поля»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил ошибку Матвея Сафонова в игре с Перу (1:1).
Сафонов пропустил после дальнего удара – у вратаря поехала нога, он не смог оттолкнуться и не дотянулся до мяча.
– Связана ли ошибка Сафонова с отсутствием игровой практики на клубном уровне?
– Ошибки делятся на два вида – есть технический брак, а есть неправильное принятие решения. Здесь не было ни того, ни другого. Это просто издержки поля, – сказал Кафанов.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5065 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости