Писарев о 0:2 с Чили: «Нам не нужна была победа любой ценой, нужно было проверить себя с хорошим соперником. Я бы занес этот матч в копилку сборной России»

Писарев о 0:2 с Чили: нам не нужна была победа любой ценой.

Николай Писарев заявил, что сборная России в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2) не преследовала цель победить любой ценой.

– Может, с Чили стоило играть где‑нибудь на севере? У нас тут снег выпал, минусовая температура – там бы мы их точно обыграли.

– Тогда бы мы не получили такого праздника, который был в Сочи. Было очень много зрителей – я вообще не помню, когда в Сочи собиралось больше 30 тысяч. Хорошее качество газона – для нас это было очень важно.

Нам не нужна была победа любой ценой, прежде всего нужно было проверить свои сильные и слабые стороны с хорошим соперником. Поэтому я бы этот матч однозначно занес в копилку сборной России, потому что не так часто приходится играть с соперником такого уровня.

В этом слоте нам повезло – было два достойных соперника. Последний матч дал нам много информации. Я считаю, что мы провели его на очень хорошем уровне. Мы не забили очень много своих моментов, а соперник воспользовался нашими ошибками. Есть над чем работать – к весне проведем работу над ошибками, – сказал тренер сборной России.