Роналду станет игроком «Аль-Насра» с 1 января. Криштиану будет самым высокооплачиваемым спортсменом мира (Marca)

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Криштиану Роналду переходит в «Аль-Наср».

По информации Marca, с 1 января португалец станет игроком клуба из Саудовской Аравии. Контракт с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» рассчитан на 2,5 сезона.

По условиям соглашения 37-летний игрок будет получать около 200 млн евро за сезон с учетом бонусов и рекламных доходов. Источник отмечает, что Роналду станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Недавно контракт Криштиану с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

Статистику Роналду можно найти здесь.

Похоже, Роналду и правда думает о карьере в Саудовской Аравии (более 200 млн евро в год). И у него там есть пара вариантов

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