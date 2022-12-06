Звездный форвард в понедельник в матче с «Хорнетс» (119:117) вернулся в строй после растяжения голеностопного сустава.

Ленард стал автором победного броска, он забросил со средней дистанции при счете 117:117 за 1,4 секунды до финальной сирены.

Пропустивший перед этим шесть матчей Кавай набрал 16 очков, 6 подборов и 2 передачи за 28 минут при 7 из 15 с игры.

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