Агкацев про 0:2 с Чили: «Россия хорошо играла. Придумали два гола сами себе»
Станислав Агкацев: Россия хороша играла с Чили, сами себе придумали голы.
Вратарь сборной России Станислав Агкацев положительно оценил игру команды в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).
– Как тебе игра?
– Хороший матч. Если говорить про голы, то сами себе придумали два гола, а так хорошо играли.
– С какой командой за все осенние сборы было тяжелее всего играть?
– Конечно, с Чили.
– Как тебе газон? С Перу было плохо, по словам других футболистов.
– С Перу – да, было очень плохое качество газона. Здесь намного лучше.
– Можешь оценить момент с пропущенным голом в матче с Перу? Что там произошло: ошибка Сафонова или газон больше повлиял?
– Газон тоже повлиял, поехала левая нога, – сказал Агкацев.
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости