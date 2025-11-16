13

Агкацев про 0:2 с Чили: «Россия хорошо играла. Придумали два гола сами себе»

Станислав Агкацев: Россия хороша играла с Чили, сами себе придумали голы.

Вратарь сборной России Станислав Агкацев положительно оценил игру команды в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).

– Как тебе игра?

– Хороший матч. Если говорить про голы, то сами себе придумали два гола, а так хорошо играли.

– С какой командой за все осенние сборы было тяжелее всего играть?

– Конечно, с Чили.

– Как тебе газон? С Перу было плохо, по словам других футболистов.

– С Перу – да, было очень плохое качество газона. Здесь намного лучше.

– Можешь оценить момент с пропущенным голом в матче с Перу? Что там произошло: ошибка Сафонова или газон больше повлиял?

– Газон тоже повлиял, поехала левая нога, – сказал Агкацев.

