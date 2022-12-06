Овечкин провел 1301-й матч в НХЛ и разделил с Гончаром 2-е место в истории среди россиян. До рекорда Ковалева – 15 игр

разделил с 2-е место по числу игр в НХЛ среди россиян.

Сегодняшний матч регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:2) стал для капитана 1301-м.

Он разделил 2-е место среди россиян в истории лиги по числу игр в регулярках. Овечкин догнал Сергея Гончара (1301 матч).

На первом месте идет (1316 матчей).

Овечкин против «Эдмонтона»: 3-й подряд матч без голов, 7 хитов, 5 бросков и «минус 1» за 21:11 при 5:53 в большинстве