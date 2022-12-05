«МЮ» близок к трансферу Зоммера. Вратарь перейдет зимой и сменит Де Хеа в роли основного (Bild)

перейдет в и станет основным вратарем команды.

Как утверждает Bild, зимой 33-летний голкипер перейдет из менхенгладбахской в «Манчестер Юнайтед». Срок его контракта с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года, поэтому его готовы отпустить зимой, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.

Зоммер уже дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед». По данным источника, вратарь сборной Швейцарии сменит в роли основного голкипера команды , контракт которого с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. Сотрудничество с испанцем, скорее всего, не продлят.

Зоммер выступает за «Гладбах» с 2014 года. Его статистику можно изучить здесь.

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