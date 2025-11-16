Круговой о дерби со «Спартаком»: «ЦСКА – фаворит, конечно. Я удивлен, что они убрали Станковича после четырех побед в пяти матчах»

Данил Круговой: ЦСКА – фаворит дерби, удивлен, что «Спартак» убрал Станковича.

Защитник ЦСКА Данил Круговой считает армейцев фаворитам перед матчем со «Спартаком ». Команды 22 ноября сыграют в 16-м туре Мир РПЛ на «Лукойл Арене».

На этой неделе красно-белые уволили Деяна Станковича . Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов .

«Кто подходит фаворитом к дерби? ЦСКА, конечно. Мы выше их в таблице.

У них ушел тренер? Ушел, пришел новый.

Смена тренера – наверное, нормальное явление, но я удивлен, что они убрали Станковича после четырех побед в пяти матчах», – заявил Круговой.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 33 очка. «Спартак» идет шестым с 25 баллами.