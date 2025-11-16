Круговой о дерби со «Спартаком»: «ЦСКА – фаворит, конечно. Я удивлен, что они убрали Станковича после четырех побед в пяти матчах»
Данил Круговой: ЦСКА – фаворит дерби, удивлен, что «Спартак» убрал Станковича.
Защитник ЦСКА Данил Круговой считает армейцев фаворитам перед матчем со «Спартаком». Команды 22 ноября сыграют в 16-м туре Мир РПЛ на «Лукойл Арене».
На этой неделе красно-белые уволили Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
«Кто подходит фаворитом к дерби? ЦСКА, конечно. Мы выше их в таблице.
У них ушел тренер? Ушел, пришел новый.
Смена тренера – наверное, нормальное явление, но я удивлен, что они убрали Станковича после четырех побед в пяти матчах», – заявил Круговой.
ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» идет шестым с 25 баллами.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4916 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости