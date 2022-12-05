«Кто-то кашлянул рядом с Роналду – и ставят пенальти». Глава Уругвайской футбольной ассоциации недоволен судьями на ЧМ

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Глава Уругвайской футбольной ассоциации возмущен работой судей на ЧМ-2022.

«Два арбитра, которые допустили серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут судить на чемпионате мира. В других группах тоже были скандалы.

Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти», – сказал Игнасио Алонсо в интервью Teledoce.

Вероятно, президент Уругвайской футбольной ассоциации имел в виду падение форварда сборной Португалии в штрафной Ганы (3:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Роналду открыл счет в той игре, реализовав этот пенальти.

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