«Кто-то кашлянул рядом с Роналду – и ставят пенальти». Глава Уругвайской футбольной ассоциации недоволен судьями на ЧМ

Глава Уругвайской футбольной ассоциации возмущен работой судей на ЧМ-2022.

«Два арбитра, которые допустили серьезные ошибки в матчах сборной , больше не будут судить на чемпионате мира. В других группах тоже были скандалы.

Кто-то просто кашлянул рядом с , а они ставят пенальти», – сказал Игнасио Алонсо в интервью Teledoce.

Вероятно, президент Уругвайской футбольной ассоциации имел в виду падение форварда сборной Португалии в штрафной Ганы (3:2) в матче 1-го тура группового этапа . Роналду открыл счет в той игре, реализовав этот пенальти.

Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был

Пенальти Португалии – явная ошибка. Рука в штрафной была, но это против всех рекомендаций

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