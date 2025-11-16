  • Спортс
  • Березовский о Сафонове: «Матвею было бы хорошо покинуть «ПСЖ», чтобы больше играть. Стоит вернуться в Россию, если не будет вариантов в Европе»
13

Роман Березовский: для Сафонова было бы хорошо покинуть «ПСЖ».

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский считает, что Матвею Сафонову стоит покинуть «ПСЖ», чтобы получать больше игровой практики.

В последний раз российский голкипер выходил на поле в составе парижан в конце мая в финале Кубка Франции. С тех пор Сафонов провел в запасе 25 матчей подряд.

«Из-за нехватки игровой практики в «ПСЖ» Сафонов начал ошибаться в сборной России. Но, несмотря ни на что, Матвей остается вратарем очень высокого уровня.

Думаю, было бы хорошо, если бы он покинул парижский клуб, чтобы начать больше играть. Считаю, что ему стоит вернуться в Россию, если не будет других вариантов продолжения карьеры в Европе», – сказал Березовский.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
