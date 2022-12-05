ITA завершило повторный анализ допинг-проб с Олимпиады-2012. У российских спортсменов было выявлено 21 нарушение, они лишились 15 медалей

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) завершило повторный анализ допинг-проб, взятых у спортсменов на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

По итогам повторного анализа, начавшегося в 2018 году, было выявлено 73 нарушения антидопинговых правил. Перераспределены 46 медалей (8 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые), 31 награда отобрана.

Согласно отчету, 21 нарушение было выявлено у российских спортсменов, 15 медалей – отобраны.

Всего было проанализировано 2727 проб. 22 медали были перераспределены в тяжелой атлетике, 18 – в легкой атлетике, 4 – в борьбе, 2 – в гребле на байдарках и каноэ.

«Результат программы повторного анализа четко показывает, что в борьбе с допингом необходимо использовать все доступные средства для защиты справедливости в спорте.

Иногда время является одним из таких инструментов. Это позволяет подходам к борьбе с допингом развиваться до такой степени, что новые методы обнаружения могут применяться к пробам, взятым много лет назад», – заявил генеральный директор ITA Бенджамин Коэн.

Теперь ITA завершит программу повторного анализа допинг-проб, взятых в Сочи-2014 (она уже была начата), а затем проведет повторный анализ образцов, собранных во время летних Игр в Рио-2016.

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