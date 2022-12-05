Давыденко о женском теннисе: «Они вообще знают, попадут ли в корт или нет?»

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал о работе с Камиллой Рахимовой на командном выставочном турнире в Санкт-Петербурге. Давыденко был играющим капитаном в команде, где играла Рахимова и испанец Бернабе Сапата Мираллес.

«Для меня это был самый первый опыт [работы] с девчонкой, с игроком WTA-тура. Дети или юниоры – это неинтересно, я работал с ATP-туром, с игроками-мужчинами, а на линии тут девочка. Глаза и мысли у девочек по-другому работают, и теннис совсем другой. Я прям удивился. Нам, мужчинам, чтобы играть с ними, нужно прибиваться. Мы, например, играем немножко с вращением, на паузе, а у них какая-то стрельба такая, пинг-понг, что нам как-то неприятно и надо прииграться.

Они быстро шлепают, и иногда я не понимаю, они вообще контролируют мяч? Попадают ли они вообще в корт, они знают, что они попадут или нет? У меня всегда была задача [это понять]. Когда они бьют, я такой смотрю: «Попала она или нет»? Они попадают. И я не знаю, что это за женский теннис, когда они шлепают мяч и все время попадают. Они говорят: «Мы так чувствуем, мы так играем». Я такой: «Ну, хорошо». Когда я показал свой теннис, даже вот 40+, можно сказать, она ничего не смогла с ним сделать. Думал, посопротивляюсь, я проиграю. Оказывается, девочек можно и в 50 лет обыграть (смеется)», – рассказал Давыденко в интервью каналу «Гейм Сет Макс».

В конце 90-х сестры Уильямс проиграли мужчине. До матча он выпивал, а в перерывах курил Marlboro

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