Япония – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

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Сборная Хорватии сыграет с Японией в 1/8 финала ЧМ-2022.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Япония – Хорватия
Дата проведения
5 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
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