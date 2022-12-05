Япония – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

сыграет с Японией в 1/8 финала ЧМ-2022.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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Сетка плей-офф ЧМ-2022: кто с кем сыграет в 1/8 финала?

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