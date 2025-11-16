Бруну и Невеш сделали хет-трики в матче с Арменией. Хавбек «МЮ» реализовал два пенальти

Два игрока сборной Португалии сделали хет-трики в матче с Арменией.

Бруну Фернандеш и Жоау Невеш отличились хет-триками в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией.

Португалия принимает Армению в последнем туре отбора на чемпионат мира (8:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В сегодняшнем матче Бруну реализовал два пенальти – в добавленное к 1-му тайму время и на 72-й минуте – и забил с игры на 51-й. Жоау Невеш забил на 30-й, 41-й и 81-й минутах.