Бруну и Невеш сделали хет-трики в матче с Арменией. Хавбек «МЮ» реализовал два пенальти
Два игрока сборной Португалии сделали хет-трики в матче с Арменией.
Бруну Фернандеш и Жоау Невеш отличились хет-триками в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией.
Португалия принимает Армению в последнем туре отбора на чемпионат мира (8:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В сегодняшнем матче Бруну реализовал два пенальти – в добавленное к 1-му тайму время и на 72-й минуте – и забил с игры на 51-й. Жоау Невеш забил на 30-й, 41-й и 81-й минутах.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5108 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости