Кисляк про 0:2 с Чили: «Мы всю игру доминировали. Два момента – два привоза самим себе»

Кисляк про 0:2 с Чили: Россия доминировала.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал поражение от Чили (0:2).

– Не показалось, что чилийцы в моментах слишком жестко играли?

– Да нет, это футбол.

– Казалось, что чилийцы были больше подготовлены к матчу.

– Мне так не показалось. Мы всю игру доминировали над чилийцами. Два момента – два привоза самим себе. Не сказал бы, что мы вышли неготовыми, мы доминировали.

– Ты знаешь кого-то из нынешнего состава сборной Чили?

– Марипан в центре защиты, и все. После матча посмотрел, где их нападающий играет.

– Интересно было бы сыграть против Видаля, Санчеса?

– Конечно. Было бы интересно против всех звезд сыграть. Если это удастся – будет хорошо, – сказал Кисляк .