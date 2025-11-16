Кисляк про 0:2 с Чили: «Мы всю игру доминировали. Два момента – два привоза самим себе»
Кисляк про 0:2 с Чили: Россия доминировала.
Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал поражение от Чили (0:2).
– Не показалось, что чилийцы в моментах слишком жестко играли?
– Да нет, это футбол.
– Казалось, что чилийцы были больше подготовлены к матчу.
– Мне так не показалось. Мы всю игру доминировали над чилийцами. Два момента – два привоза самим себе. Не сказал бы, что мы вышли неготовыми, мы доминировали.
– Ты знаешь кого-то из нынешнего состава сборной Чили?
– Марипан в центре защиты, и все. После матча посмотрел, где их нападающий играет.
– Интересно было бы сыграть против Видаля, Санчеса?
– Конечно. Было бы интересно против всех звезд сыграть. Если это удастся – будет хорошо, – сказал Кисляк.
