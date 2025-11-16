  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк про 0:2 с Чили: «Мы всю игру доминировали. Два момента – два привоза самим себе»
47

Кисляк про 0:2 с Чили: «Мы всю игру доминировали. Два момента – два привоза самим себе»

Кисляк про 0:2 с Чили: Россия доминировала.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал поражение от Чили (0:2).

– Не показалось, что чилийцы в моментах слишком жестко играли?

– Да нет, это футбол.

– Казалось, что чилийцы были больше подготовлены к матчу.

– Мне так не показалось. Мы всю игру доминировали над чилийцами. Два момента – два привоза самим себе. Не сказал бы, что мы вышли неготовыми, мы доминировали.

– Ты знаешь кого-то из нынешнего состава сборной Чили?

– Марипан в центре защиты, и все. После матча посмотрел, где их нападающий играет.

– Интересно было бы сыграть против Видаля, Санчеса?

– Конечно. Было бы интересно против всех звезд сыграть. Если это удастся – будет хорошо, – сказал Кисляк.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5088 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoМатвей Кисляк
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Чили по футболу
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Марипан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Дивеев с результативной ошибкой и с 5.6 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча России и Чили, лучший – Суасо с ассистом и с 8.7. Лучший у россиян – Головин с 7.7, У Бевеева – 6.7
15 ноября, 17:32
Агкацев, Головин, Глушенков, Тюкавин, Кисляк, Лукин – в старте сборной России на матч с Чили. Дивеев – капитан
15 ноября, 13:55
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
4 минуты назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
22 минуты назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
30 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
31 минуту назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
52 минуты назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
сегодня, 17:04
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
сегодня, 17:03
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
4 минуты назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
9 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
20 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
42 минуты назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
52 минуты назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08