Вратарь сборной Чили о России: «Отличная страна, безопасность на уровне. Сочи очень чистый, россияне невероятно вежливы»
Вратарь сборной Чили Лоуренс Вигуру поделился впечатлениями о России.
Вратарь сборной Чили и «Суонси» Лоуренс Вигуру назвал Россию отличной и безопасной страной.
В субботу чилийская сборная обыграла команду России (2:0 в BetBoom товарищеском матче, который состоялся в Сочи на стадионе «Фишт».
«Мне очень понравилось в России. Отличная страна, город Сочи очень чистый. Безопасность на уровне.
Россияне невероятно вежливы. Мне очень понравилось здесь», – сказал Лоуренс Вигуру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
