Вратарь сборной Чили о России: «Отличная страна, безопасность на уровне. Сочи очень чистый, россияне невероятно вежливы»

Вратарь сборной Чили Лоуренс Вигуру поделился впечатлениями о России.

Вратарь сборной Чили и «Суонси » Лоуренс Вигуру назвал Россию отличной и безопасной страной.

В субботу чилийская сборная обыграла команду России (2:0 в BetBoom товарищеском матче, который состоялся в Сочи на стадионе «Фишт».

«Мне очень понравилось в России. Отличная страна, город Сочи очень чистый. Безопасность на уровне.

Россияне невероятно вежливы. Мне очень понравилось здесь», – сказал Лоуренс Вигуру.