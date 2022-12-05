«Реал» может подписать 16-летнего Эндрика за 60 млн евро. Окружение форварда попросило «Мадрид» не покупать Холанда
«Реал» может подписать 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика за крупную сумму.
По информации Marca, «Мадрид» ведет переговоры о трансфере бразильца за 60 млн евро.
Мадридский клуб полон решимости подписать Эндрика, чтобы тот перешел к ним в 2024 году, когда ему исполнится 18.
При этом окружения футболиста попросило «Реал» не подписывать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, чтобы тот не мешал прогрессу Эндрика.
Ранее стало известно, что «Реал» не собирается покупать Холанда из-за его травм и слишком высокой зарплаты.
Статистику Эндрика можно изучить здесь.
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