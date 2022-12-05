«Реал» может подписать 16-летнего Эндрика за 60 млн евро. Окружение форварда попросило «Мадрид» не покупать Холанда

«Реал» может подписать 16-летнего форварда Эндрика за крупную сумму.

По информации Marca, ведет переговоры о трансфере бразильца за 60 млн евро.

Мадридский клуб полон решимости подписать , чтобы тот перешел к ним в 2024 году, когда ему исполнится 18.

При этом окружения футболиста попросило «Реал» не подписывать форварда «Манчестер Сити» , чтобы тот не мешал прогрессу Эндрика.

Ранее стало известно, что «Реал» не собирается покупать Холанда из-за его травм и слишком высокой зарплаты.

Статистику Эндрика можно изучить здесь.

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