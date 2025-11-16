Португалия без Роналду забила 5 голов Армении за тайм, у Невеша дубль, Бруну реализовал пенальти на 48-й. Криштиану удалили в матче с Ирландией за удар локтем

Сборная Португалии забила Армении 5 голов в первом тайме.

Сборная Португалии играет с Арменией (5:1 , второй тайм) в матче квалификации к ЧМ-2026.

Защитник Ренату Вейга открыл счет на 7-й минуте, на 18-й голом отметился полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян .

На 28-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел португальцев вперед, затем Жоау Невеш сделал дубль, а на 48-й минуте Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый.

Криштиану Роналду не принимает участия в этом матче, нападающий получил прямую красную карточку в матче с Ирландией за удар локтем защитнику Даре О’Ши.