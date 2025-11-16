  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Португалия без Роналду забила 5 голов Армении за тайм, у Невеша дубль, Бруну реализовал пенальти на 48-й. Криштиану удалили в матче с Ирландией за удар локтем
89

Португалия без Роналду забила 5 голов Армении за тайм, у Невеша дубль, Бруну реализовал пенальти на 48-й. Криштиану удалили в матче с Ирландией за удар локтем

Сборная Португалии забила Армении 5 голов в первом тайме.

Сборная Португалии играет с Арменией (5:1, второй тайм) в матче квалификации к ЧМ-2026. 

Защитник Ренату Вейга открыл счет на 7-й минуте, на 18-й голом отметился полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

На 28-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел португальцев вперед, затем Жоау Невеш сделал дубль, а на 48-й минуте Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый. 

Криштиану Роналду не принимает участия в этом матче, нападающий получил прямую красную карточку в матче с Ирландией за удар локтем защитнику Даре О’Ши. 

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5027 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Армении по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoКвалификация ЧМ
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoГонсалу Рамуш
logoЭдуард Сперцян
logoЖоау Невеш
logoКраснодар
logoсборная Ирландии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду перед игрой с Арменией: «Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда. За Португалию и за наш флаг!»
вчера, 10:19
Мартинес о том, посетит ли Роналду матч с Арменией: «Эти вопросы неуважительны к Криштиану – они подразумевают сомнения в самоотдаче. Его преданность делу безупречна»
15 ноября, 14:45
Бруну о красной Роналду: «Криштиану знает, что допустил ошибку – он не хотел, но так вышло. Португалия проигрывала Ирландии и до удаления»
15 ноября, 12:01
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
3 минуты назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
21 минуту назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
29 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
30 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
51 минуту назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
59 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
сегодня, 17:03
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
3 минуты назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
8 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
19 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
41 минуту назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
51 минуту назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08